Comenencia: Der unerwartete Held von Curaçao

Comenencia, der gelernte Rechtsverteidiger, hat in der Geschichte Curaçaos ein sensationelles Tor geschossen. Er wurde in den Niederlanden geboren und durchlief die Jugendnationalmannschaften der Oranje. Comenencia spielte für die U-Teams und wurde im Nachwuchsbereich der PSV Eindhoven ausgebildet. Er wechselte dann in die Juniorenmannschaft von Juventus Turin und kam 2025 zum FC Zürich in den Profibereich. Comenencia ist gut angekommen und kam in seiner ersten Saison auf 25 Spiele. Er hat sich über das Erreichen der Qualifikation für die WM mit Curaçao sehr gefreut.

Der gelernte Rechtsverteidiger Comenencia traf sensationell zum zwischenzeitlichen 1:1. Doch wer ist Comenencia eigentlich? Wie fast alle seiner Nationalmannschaftskollegen wurde er in den Niederlanden geboren, erblickte in Breda das Licht der Welt.

So durchlief er auch die Jugendnationalmannschaften der Oranje, spielte insgesamt 22-mal für die U-Teams - zweimal mehr als bisher. Ausgebildet wurde Comenencia zwischen 2019 und 2023 im Nachwuchsbereich der PSV Eindhoven, für die er jedoch nie ein Profi-Spiel bestritt. Vor drei Jahren ging es dann in die Juniorenmannschaft von Juventus Turin. 70-mal kam der Verteidiger für Juve Next Gen zum Einsatz, bevor er 2025 mit einem Transfer zum FC Zürich den Sprung in den Profibereich schaffte.

Dort ist Comenencia gut angekommen, kam in seiner ersten Saison in der Schweiz auf 25 Spiele. Zwar holte der Verteidiger während seiner Zeit bei PSV als Bankdrücker den niederländischen Pokal. Das absolute Karriere-Highlight dürfte dennoch die diesjährige WM-Teilnahme mit Curaçao sein, die gleichzeitig die erste in der Geschichte der Karibik-Nation ist. Comenencia hat sich über das Erreichen der Qualifikation sehr gefreut: Ich habe am ganzen Körper gezittert.

Dann habe ich sofort angefangen zu weinen. Wir haben uns alle umarmt, die Fans sind aufs Feld gekommen. Dann haben wir gebetet und Gott gedankt, dass wir das erreichen konnten. Curaçao hatte die CONCACAF-Quali-Gruppe B vor Jamaika, Trinidad und Tobago und Bermuda gewonnen und damit das historische WM-Ticket gelöst.

Im Hinblick auf das erste Gruppenspiel gegen Deutschland sagte Comenencia: Ich kann es kaum abwarten, gegen Spieler wie Florian Wirtz und Jamal Musiala zu spielen. Ob er da wohl schon ahnen konnte, dass er den DFB-Kickern mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 einen gehörigen Schrecken einjagen würde





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