Comica VM40 Kamera-Mikrofon Test: Vielseitig, aber nicht perfekt

ValueTech TV testet das Comica VM40 Mikrofon und gibt wertvolle Einblicke in dessen Funktionen, Tonqualität und Anwendungsbereiche. Erfahren Sie mehr über die Anschlussmöglichkeiten, die Anpassung der Tonqualität und die Geräuschunterdrückung.

Heute steht das Kamera- Zubehör von Comica, das VM40 Mikrofon, im Mittelpunkt. Dieses Mikrofon wird als flexibel beschrieben und in vielen Situationen eingesetzt werden können. Nach einem zweimonatigen Testzeitraum können die Kollegen von ValueTech TV nun genauere Informationen zu diesem Produkt liefern. Das VM40 wird mit einer umfangreichen Auswahl an Zubehör geliefert, darunter ein Deadcat und ein Schaumstoffadapter. Der Deadcat ist besonders empfehlenswert, um Windgeräusche zu reduzieren.

Das Mikrofon verfügt über mehrere Anschlussmöglichkeiten: sowohl analog über TRS/TRRS als auch digital über USB-C. Bei Verwendung mit der Kamera wird das Mikrofon automatisch ein- und ausgeschaltet. Die Lautstärke kann über ein Drehrad am Mikrofon selbst eingestellt werden. Die Tonqualität des VM40 ist anpassbar. Es gibt die Möglichkeit, einen Low Cut Filter zu aktivieren, um tiefe Frequenzen zu filtern, oder einen High Boost, um hohe Frequenzen zu verstärken. Während der Low Cut Filter in vielen Situationen nützlich sein kann, wurde der High Boost als weniger vorteilhaft empfunden. Die Richtwirkung des Mikrofons ist jedoch ausgezeichnet, wodurch Geräusche von der Seite und von hinten stark abgeschwächt werden. Das Mikrofon bietet auch eine aktive Geräuschunterdrückung. In Tests wurde festgestellt, dass die Stufe eins der Rauschunterdrückung eine solide Reduktion der Umgebungsgeräusche bietet, während die Stufe zwei das Klangbild etwas beeinträchtigen kann. Für laute Umgebungen empfiehlt es sich, auf Softwarelösungen zur Geräuschunterdrückung zurückzugreifen. Der Preis des Comica VM40 liegt bei etwa 280 Euro, während die Gebinde-Variante mit zwei Mikrofonen 450 Euro kostet. Das Mikrofon bietet eine hohe Anschlussvielfalt und eine interne Aufzeichnungsmöglichkeit mit 32 GB Speicher. Es ist ein solides Mikrofon, jedoch gibt es vergleichbare Modelle, die besser klingen. Für Nutzer, die ein vielseitiges Mikrofon suchen, ist das VM40 aber durchaus eine Überlegung wert





