Die Washington Commanders schlagen die Cincinnati Bengals knapp 22:20. Ein Stromausfall im dritten Viertel und ein Field Goal in letzter Sekunde entscheiden das Dramatische.

Die Washington Commanders gewinnen das am Montagabend ausgetragene NFL -Spiel gegen die Cincinnati Bengals mit einem knappen Ergebnis von 22 zu 20 Punkten. Der Matchwinner fiel in den allerletzten Sekunden der regulären Spielzeit, nachdem das Stadion zuvor von einer technischen Panne erschüttert worden war. Der Super-Bowl-Mitfavorit Bengals musste nach fünf aufeinanderfolgenden Siegen eine herbe Niederlage hinnehmen, die das Team in der aktuellen Saisonentwicklung zurückwirft.

Technischer Ausfall im dritten Viertel

Ein plötzlicher Stromausfall sorgte für massive Verwirrung und eine Spielunterbrechung im Northwest Stadium in Landover, Maryland. Der Vorfall ereignete sich exakt drei Minuten und eine Sekunde nach dem Anpfiff des dritten Viertels. Die Beleuchtung fiel komplett aus, sodass die Spieler und Zuschauer in völlige Dunkelheit getaucht waren. Für eine Dauer von exakt drei Minuten und vierzig Sekunden musste das Spiel unterbrochen werden, während ein Notstromaggregat oder andere Systeme eine spärliche Notbeleuchtung aktivieren mussten.

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Nach dieser kurzen Pause konnte der Spielbetrieb ohne weitere Verzögerung wieder aufgenommen werden. Eine derartige technische Panne ist in der National Football League eine absolute Seltenheit. Die Komplexität der elektronischen Systeme in modernen Stadien führt normalerweise zu redundanten Sicherheitsvorkehrungen, die einen vollständigen Ausfall verhindern sollen. Die Gäste aus Cincinnati und die Gastgeber aus Washington konnten das Spiel unter den veränderten Lichtverhältnissen fortsetzen.

Vor dem Spiel: Ovechkins Auftritt

Bereits vor dem eigentlichen Kickoff sorgte ein prominenter Gast für mediale Aufmerksamkeit im Stadion. Der Eishockey-Star Alex Ovechkin, der für die Washington Capitals in der NHL aktiv ist, gastierte als Ehrengast bei den Commanders. Er trat im Rahmen des traditionellen Rituals "Spike the Spear" in Erscheinung. Dabei rammt ein bekannter Gast einen riesigen Speer symbolisch in den Boden, um die Fans zu heizen und den Startschuss zu geben.

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Ovechkin warf zudem den Football zu den Commanders-Quarterback Jayden Daniels. Der Wurf fiel aufgrund der unterschiedlichen Sportarten etwas wackelig aus, was am Einsatz von Eishockeyschlägern im Vergleich zu Football-Ausrüstung lag. Ovechkin gilt als erfolgreichster Torschütze der NHL-Geschichte und fehlte ihm bei diesem Auftritt sichtliche ein Schneidezahn, ein Merkmal, das ihn in der Hockey-Welt leicht erkennbar macht.

Spielverlauf und erste Half

Der erste Viertel endete torlos bei null zu null. Im zweiten Viertel zeigten sich bereits die ersten technischen oder koordinativen Schwierigkeiten bei den Washington Commanders. Runningback Samaje Perine wurde von der Defensive der Bengals eigentlich gestoppt, wurde aber anschließend von seinen eigenen Mitspielern mit Wucht mehrere Meter über das Feld geschoben. Diese bizarre Szene wirkte auf die Zuschauer eher kurios als strategisch.

Die Cincinnati Bengals nutzten die Phase vor der Halbzeitpause effizient aus. Kicker Evan McPherson erzielte ein Field Goal. Zudem sorgten Tee Higgins für einen Touchdown und McPherson verwandelte einen zusätzlichen Punkt. Durch diese Aktionen führten die Bengals in der Schlussphase des zweiten Viertels mit 10 zu 0. Kurze Zeit vor der Pause gelang den Commanders jedoch ein Touchdown durch Jacory Croskey-Merritt, der mit einem Sprung ins Publikum feierte und den Rückstand auf vier Punkte verkürzte.

Entscheidung durch Field Goals

Nach dem Stromausfall im dritten Viertel blieben die Bengals weiterhin aggressiv. Colbie Young erzielte einen Touchdown, der sein erster in der NFL-Karriere war. Die Gäste nutzten dies, um ihre Führung zu sichern oder auszubauen. In der Schlussphase des Spiels entwickelte sich ein dramatisches Duell zwischen den Kickern beider Teams, das das Schicksal des Spiels entscheiden sollte.

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Drew Stevens von den Commanders traf kurz vor Schluss ein Field Goal aus knapp drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit. Damit ging Washington mit 19 zu 17 in Führung. Es war Stevens dritter erfolgreicher Schuss in Folge in diesem Wettkampf. Die Bengals behielten jedoch Hoffnung und Druck aufrecht, da sie noch die Möglichkeit hatten, das Spiel zu wenden.

Feldtor in letzter Sekunde

Die Cincinnati Bengals hatten noch 51 Sekunden vor dem Ende die Chance auf einen Ausgleich oder Sieg. Kicker Evan McPherson trat aus einer Distanz von 56 Yards an. Der Versuch gilt als eines der längsten und schwierigsten Field Goals in der NFL. McPherson traf den Ball präzise und das Tor wurde als erfolgreich gewertet. Der Ball flog durch die Pfosten und sorgte für Schockstarre bei den Fans der Washington Commanders.

Dennoch blieben die Gastgeber nicht kampflos. Die Washington Commanders versuchten einen letzten Angriff, um das Spiel in die Verlängerung zu ziehen oder den Sieg doch noch zu erlangen. Ein letzter Versuch scheiterte jedoch. Das Spiel endete mit einem knappen Sieg für Washington, wobei die Details des finalen Angriffs im Text als Versuch zur Wende beschrieben werden. Die Technikpanne und die dramatische Finalphase prägen den Abends.