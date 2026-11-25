Trotz der Übernahme durch Unicredit sind die meisten Commerzbanker laut der jüngsten Mitarbeiterumfrage zufrieden. Innerhalb des Instituts fürchten aber viele, dass die Stimmung bald kippt.

Die Mitarbeiterzufriedenheit bei der Commerzbank liegt trotz der bevorstehenden Unicredit-Übernahme bei 75 Punkten im Employee Engagement Index, einen Punkt unter dem Vorjahreswert. Die Teilnahme an der Umfrage stieg um drei Prozentpunkte auf 75 Prozent, was 20.676 Beschäftigten entspricht und die höchste Quote seit Beginn der Erhebung darstellt. 66 Prozent der Befragten vertrauen darauf, dass das Top-Management die richtigen Entscheidungen trifft, was einem Rückgang von zwei Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Viele Beschäftigte befürchten, dass die Stimmung kippt, wenn Unicredit die Kontrolle übernimmt und Vorstandschefin Bettina Orlopp Finanzkreisen zufolge ersetzt. Zudem hat Unicredit angekündigt, in Deutschland 7000 Vollzeitstellen zu streichen.groß. Die Zufriedenheit der Beschäftigten hat darunter bisher jedoch kaum gelitten. Das geht aus den Ergebnissen der jüngsten Mitarbeiterumfrage hervor, die dem Handelsblatt vorliegen.misst die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem „Employee Engagement Index“ .

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Bei der vom 21. Oktober bis 4. November durchgeführten Umfrage erzielte Deutschlands zweitgrößte Privatbank 75 Punkte. Das ist lediglich ein Punkt weniger als bei der letzten Erhebung vor einem Jahr.

Auf einer Skala von null bis 100 gilt ein Wert ab 70 als gut. Mit ihrem Ergebnis übertraf die Commerzbank wie im Vorjahr knapp die durchschnittliche Mitarbeiterzufriedenheit einer Vergleichsgruppe großer Unternehmen aus„Das Umfeld hat sich krass verändert“ – Commerz Ventures investiert mit neuem Fonds in KI-Fintechs Commerzbank-Personalvorständin Sabine Mlnarsky ist von den Ergebnissen positiv überrascht.

„Das ist in dieser Situation, die vor dem Hintergrund der Unicredit-Beteiligung viele Fragen aufwirft, keine Selbstverständlichkeit“, schrieb sie in einem Beitrag im Intranet der Commerzbank, der dem Handelsblatt vorliegt. Für das anhaltend hohe Engagement der Belegschaft spricht aus ihrer Sicht auch, dass sich an der Erhebung 20.676 Beschäftigte beteiligt haben – und damit so viele wie noch nie. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Teilnahmequote um drei Prozentpunkte auf 75 Prozent.

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„Wir haben, was die Zukunft betrifft, noch nicht alle Antworten“, räumte Mlnarsky im Intranet ein. Deshalb sei es nachvollziehbar, dass nur noch 65 Prozent der Befragten die Commerzbank Freunden und Bekannten als Arbeitgeber weiterempfehlen würden. Vor einem Jahr hatten diese Frage noch 72 Prozent bejaht.

Wie im Vorjahr macht 78 Prozent der Befragten ihre Arbeit Spaß, 77 Prozent sind stolz, für den Commerzbank-Konzern zu arbeiten. 78 Prozent stimmten der Aussage zu, dass in ihrem Arbeitsumfeld alle „ihr Bestes zur Erreichung der Arbeitsziele“ geben. Der Gesamtwert des EEI errechnet sich aus dem Durchschnittswert dieser vier Fragen.

Zudem beantworteten die Mitarbeiter vier Zusatzfragen. Dabei gaben 66 Prozent an, dass sie darauf vertrauen, dass das Topmanagement die richtigen Entscheidungen für die Commerzbank trifft. Vor einem Jahr lag die Zustimmung bei dieser Frage bei 68 Prozent. Neu war in diesem Jahr die offene Frage: „Was hilft dir in der aktuellen Situation, deine Aufgaben bestmöglich wahrzunehmen, beziehungsweise fehlt dir was?

“„Bei der offenen Frage waren der Zusammenhalt im ‚Team Yellow‘ und die gute Unternehmenskultur das am häufigsten genannte Thema, Unicredit folgt nach der guten Kommunikation erst auf Platz drei“, sagte Mlnarsky im Gespräch mit dem Handelsblatt. Zu Unicredit habe es positive und negative Kommentare gegeben.

„Einige glauben an eine gute Lösung und machen sich keine Sorgen um ihre persönliche Zukunft“, so Mlnarsky. „Andere sind verunsichert und würden gerne genauer wissen, wie es in Zukunft weitergeht. “ Der Ansatz des Vorstands sei immer gewesen, dass sich in der Bank nur ein kleines Team mit dem Thema Unicredit beschäftige, betonte Mlnarsky. „Der Rest soll sich auf unsere Kunden und das Geschäft konzentrieren.

“ Dieser Weg habe sich bisher ausgezahlt. „Viele Mitarbeiter sind auch deshalb sehr zufrieden, weil sie sehen, dass unsere Strategie funktioniert und wir erfolgreich sind“, erklärte die Personalchefin. „Die Commerzbank steht so gut da wie noch nie. “Gleichwohl haben in der Bank viele die Sorge, dass die Stimmung im kommenden Jahr kippt, wenn Unicredit die Kontrolle bei der Commerzbank übernimmt.

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Das Mailänder Institut erwartet bis Ende November alle Genehmigungen für die Aufstockung seines Anteils auf knapp 50 Prozent und will dann auf einer außerordentlichen Hauptversammlung die Aktionärsvertreter im Aufsichtsrat neu wählen lassen. Anschließend plant Unicredit Finanzkreisen zufolge, auch Vorstandschefin Bettina Orlopp auszutauschen. Viele Beschäftigte finden das gefährlich, weil sie Orlopp fachlich wie menschlich schätzen.

„Wir sind davon überzeugt, dass Bettina Orlopp einen fantastischen Job für die Commerzbank macht und diesen auch wesentlich besser weiterführen kann, als eine Alternative dies könnte, sei es ein Vertreter der HVB oder ein umtriebiger Manager der Deutschen Bank“, schrieb eine Gruppe von besorgten Commerzbank-Mitarbeitern kürzlich in einer anonymen E-Mail ans Handelsblatt. Unicredit ist Finanzkreisen zufolge jedoch fest entschlossen, einen neuen Vorstandschef in Frankfurt einzusetzen. Als Kandidat wird unter anderem Michael Diederich gehandelt.

Er war einst Chef der deutschen Unicredit-Tochter Hypovereinsbank und arbeitet heute für die Unicredit hat außerdem angekündigt, allein in Deutschland 7000 Vollzeitstellen zu streichen. Abhängig vom Tempo und von der Ausgestaltung könne dieser Abbau die Stimmung beim Frankfurter Geldhaus massiv belasten, warnt ein Commerzbank-Insider.

„Der erste krasse Realitätscheck, ob die Organisation das verkraften kann, steht uns noch bevor. “Mlnarsky betonte, die Commerzbank habe in der Vergangenheit auch Stellen abgebaut, dennoch sei die Mitarbeiterzufriedenheit gestiegen. „Entscheidend ist, dass man Personalmaßnahmen gut erklärt und sie mit Anstand und großer Sorgfalt umsetzt“, sagte sie. „Ich hoffe, dass verantwortungsvolle Menschen das auch in der Zukunft tun werden.

“ Innerhalb der Bank haben viele Angst, dass wichtige Mitarbeiter das Institut wegen der unklaren Zukunftsaussichten verlassen werden. Orlopp erklärte kürzlich, auch sie schaue Mlnarsky beobachtet, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von anderen Banken angesprochen werden.

„Zudem gibt es immer die ein oder andere Schlüsselkraft, die uns verlässt“, sagte sie. „Aber insgesamt sehe ich bisher keinen nennenswerten Anstieg der Fluktuation – im Gegenteil: Wir befinden uns immer noch auf dem niedrigsten Niveau unserer Geschichte. “Commerzbank