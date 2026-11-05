Commerzbank erzielt Rekordgewinn im ersten Jahrneunmonat

Die Commerzbank meldet einen historischen Neunmonatsergebnis. Der Gewinn stieg auf 2,7 Milliarden Euro, während die Rendite auf 12,4 Prozent kletterte. Strategische Verbesserungen treiben das Wachstum voran.

Die Commerzbank Aktiengesellschaft (CZB) hat für die ersten neun Monate des Jahres 2026 ein historisches Ergebnis präsentiert. Das operative Ergebnis stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17 Prozent auf einen neuen Rekordwert von 4 Milliarden Euro. Dieses starke Wachstum unterstreicht die erfolgreiche Umsetzung der strategischen Ziele der Bank in einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld.

Finanzkennzahlen übertreffen alle Erwartungen

Der Gewinn nach Steuern belief sich auf 2,7 Milliarden Euro, was einer Steigerung von 41 Prozent entspricht. Besonders im dritten Quartal profitierte die Bank von einer starken Entwicklung, da der Nettoergebnis dort um 45 Prozent auf 859 Millionen Euro anstieg. Der Nettogewinn je Aktie wurde im dritten Quartal mit 859 Millionen Euro ausgewiesen, was die profitable Ausrichtung des Geschäftsmodells bestätigt.

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Die Umsätze der Commerzbank kletterten um 8 Prozent auf insgesamt 9,7 Milliarden Euro. Im dritten Quartal betrug der Umsatz 3,2 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 9 Prozent gleichkommt. Der Nettonebenumsatz erhöhte sich um etwa 8 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro, getrieben durch ein starkes Wertpapiergeschäft. Im dritten Quartal lag dieser Wert bei 1,1 Milliarden Euro, was auf eine hohe Nachfrage nach Anlageprodukten hinweist.

Das Nettointeressenertrag verbesserte sich leicht auf 6,2 Milliarden Euro im Neunmonatszeitraum und auf 2,1 Milliarden Euro im dritten Quartal. Die Cost-to-Income-Ratio einschließlich gesetzlicher Beiträge verbesserte sich auf 53 Prozent, bei Ausschluss dieser Beiträge lag sie bei 50 Prozent. Diese Effizienzsteigerung trägt maßgeblich zur Profitabilität bei.

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Strategische Weichenstellungen und Kundenbindung

Die Geschäftsführung um Bettina Orlopp, CEO der Commerzbank, betonte die Bedeutung langfristiger Wertschöpfung für die Stakeholder. Die Bank habe mit diesem Rekordergebnis ihre Fähigkeit unterstrichen, kontinuierlich Leistung zu erbringen. Die starke Geschäftsperformance demonstriere das große Potenzial der Commerzbank im deutschen und europäischen Markt.

Im Segment Corporate Clients hat die Bank signifikante Fortschritte bei der Umsetzung der Strategie "Momentum 2030" erzielt. Das Angebot wurde durch verbesserte Funktionen im Corporate-Client-Portal und in der Corporate Banking App erweitert. Diese digitalen Innovationen ermöglichen es Kunden, ihre täglichen Bankgeschäfte effizienter zu bewältigen und die Services nahtlos in ihre Geschäftsprozesse zu integrieren.

Zudem wurde das Angebot im Rohstoffhandel ausgebaut und der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in den Handelsaktivitäten erhöht. Eine neu eingeführte Plattform vereinfacht die Abwicklung von Dokumentenakkreditivgeschäften, was Unternehmen hilft, ihre internationalen Warenströme und Zahlungen sicherer zu gestalten. Die Zufriedenheit der Firmenkunden hat laut eigener Umfrage ein Rekordniveau erreicht.

Aktionärsrendite und Zukunftsausblick

Im dritten Quartal belief sich das Ergebnis aus Risikorückstellungen auf minus 210 Millionen Euro, was den Erwartungen entsprach. Die Quote der nicht mehr bedienten Forderungen lag bei 1,2 Prozent. Die Netto-Rendite auf das Eigenkapital (Net RoTE) verbesserte sich um etwa 4 Prozentpunkte auf 12,4 Prozent im Neunmonatszeitraum und betrug 11,9 Prozent im dritten Quartal. Das CET1-Verhältnis lag stabil bei 14,2 Prozent.

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Die Bank hat ihren Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt und plant eine Kapitalrückgabe von rund 3,2 Milliarden Euro. Dies basiert auf einem Nettoergebnisziel von mindestens 3,4 Milliarden Euro. Die Rückgabe erfolgt in Form einer Kombination aus Aktienrückkäufen und Dividendenzahlungen, wobei der Dividendenanteil auf mindestens 50 Prozent steigen soll.

Seit Anfang September führt die Bank einen weiteren Aktienrückkauf in Höhe von bis zu 1,2 Milliarden Euro durch. Rund 70 Prozent des geplanten Volumens wurden bereits ausgeführt. Im Bereich Private und Small-Business Customers investierten die Kunden seit Jahresbeginn mehr als 5 Milliarden Euro netto in die drei größten aktiv gemanagten Anlagelösungen, einschließlich der hauseigenen Asset-Management-Produkte sowie der Lösungen von Yellowfin und Allianz Global Investors.