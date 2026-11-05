Commerzbank Meldet Historisches Ergebnis Im Neunten Monat 2026

Die Commerzbank verbucht ein Rekordoperatergebnis von 4 Milliarden Euro. Das Unternehmen bestätigt die 2026er Ziele und kündigt eine Kapitalrückgabe von 3,2 Milliarden Euro an.

Die Commerzbank Aktiengesellschaft hat am 05. November 2026 einen Meilenstein ihrer Unternehmensgeschichte markiert, indem sie das beste neunmonatige Ergebnis in ihrer Historie vorstellte. Im Berichtszeitraum bis Ende September stieg das Operatergebnis um 17 Prozent auf einen neuen Höchstwert von vier Milliarden Euro. Dieses starke finanzielle Fundament unterstreicht die erfolgreiche Umsetzung der strategischen Ausrichtung der Bank im laufenden Geschäftsjahr.

Starke Finanzkennzahlen Im dritten Quartal

Die finanziellen Kennzahlen der Commerzbank für das dritte Quartal verdeutlichen die anhaltende Dynamik des Geschäftsmodells. Das Operatergebnis im dritten Quartal legte sogar um 25 Prozent zu und erreichte 1,3 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Nettoergebnis stieg im Neunmonatszeitraum deutlich um 41 Prozent auf einen Rekordwert von 2,7 Milliarden Euro. Im dritten Quartal selbst wuchs das Nettoergebnis um 45 Prozent auf 859 Millionen Euro.

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Die Gesamtumsätze der Commerzbank legten in den ersten neun Monaten um acht Prozent auf 9,7 Milliarden Euro zu. Besonders im dritten Quartal verzeichnete die Bank einen Umsatzanstieg von neun Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Diese Steigerung wurde maßgeblich durch ein Wachstum des Netto-Provisionsaufkommens von rund acht Prozent auf 3,2 Milliarden Euro getrieben, wobei das Geschäft mit Wertpapieren eine zentrale Rolle spielte. Im dritten Quartal stiegen die Provisionszahlen um neun Prozent auf 1,1 Milliarden Euro.

Auch das Nettozinsergebnis profitierte von der aktuellen Marktumgebung und erhöhte sich in den ersten neun Monaten leicht auf 6,2 Milliarden Euro. Im dritten Quartal belief es sich auf 2,1 Milliarden Euro. Ein weiterer positiver Impuls für die Ertragslage der Bank in diesem Zeitraum ging von deutlich geringeren Rückstellungen für rechtliche Risiken im Zusammenhang mit Fremdwährungsdarlehen bei der mBank aus, was sich direkt günstig auf die Umsatzzahlen der Commerzbank auswirkte.

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Kostenmanagement Und Risikobewertung

Parallel zum Umsatzwachstum konnte die Commerzbank ihre operative Effizienz signifikant verbessern. Die Kosten-Immobilien-Quote, einschließlich gesetzlicher Beiträge, belief sich in den ersten neun Monaten auf 53 Prozent. Ohne diese Beiträge sank die Quote sogar auf 50 Prozent, was eine bemerkenswerte Steigerung der Effizienz darstellt. Das Risikoegebnis lag in den ersten neun Monaten bei minus 554 Millionen Euro und lag damit genau im erwarteten Rahmen. Im dritten Quartal belief sich das Risikoegebnis auf minus 210 Millionen Euro, ebenfalls im Einklang mit den Erwartungen der Analysten.

Die Qualität der Kreditportfolios bleibt stabil. Das Verhältnis von nicht-performenden Expositionen (NPE) lag bei 1,2 Prozent. Die Kapitaladäquanz der Bank wurde durch eine CET1-Quote von 14,2 Prozent gestützt. Der Netto-Renditequotient auf das tangible Eigenkapital (Net RoTE) verbesserte sich in den ersten neun Monaten um rund vier Prozentpunkte auf 12,4 Prozent. Im dritten Quartal lag die Rendite bei 11,9 Prozent, was die starke Profitabilität des Geschäftsmodells widerspiegelt.

Kapitalrückgabe Und Aktienrückkauf

Die Commerzbank hat bereits im September des laufenden Jahres einen weiteren Aktienrückkauf in Höhe von bis zu 1,2 Milliarden Euro gestartet. Laut dem aktuellen Fortschrittsbericht auf der Website der Investor Relations hat die Bank bereits etwa 70 Prozent des Zielvolumens repatriert. Das Gesamtziel der Kapitalrückgabe für das Geschäftsjahr 2026 liegt bei rund 3,2 Milliarden Euro. Dieses Ziel basiert auf einem Nettoergebnisziel von mindestens 3,4 Milliarden Euro.

Die Commerzbank plant eine Kombination aus Aktienrückkäufen und Dividendenzahlungen. Der Dividendenanteil soll voraussichtlich auf mindestens 50 Prozent steigen. Das Unternehmen beabsichtigt, 100 Prozent seines Nettoergebnisses nach Abzug der Additional Tier 1 (AT1) Kuponzahlungen und ohne außergewöhnliche einmalige Posten an die Aktionäre zurückzugeben. Diese konsistente Ausrichtung auf die Aktionärswerte ist ein Kernbestandteil der Strategie von CEO Bettina Orlopp.

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Strategie Momentum 2030 Und Kundenerfahrung

Während des dritten Quartals machte die Commerzbank im Rahmen ihrer Strategie "Momentum 2030" erhebliche Fortschritte, insbesondere im Segment der Firmenkunden. Die Bank hat ihr Angebot weiter ausgebaut und erweiterte Funktionen in dem Unternehmensportalanbieter sowie in der Corporate Banking App eingeführt. Diese digitalen Verbesserungen erleichtern den Zugang zu Bankdienstleistungen und ermöglichen es den Unternehmen, mehr ihrer täglichen Banking-Aktivitäten effizienter zu verwalten.

Im Bereich des Rohstoffhandels hat die Commerzbank ihr Angebot weiter ausgeweitet und den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in ihren Handelsaktivitäten intensiviert. Eine neu eingeführte Plattform vereinfacht die Verarbeitung von Dokumentenhandelsfinanzierungstransaktionen und unterstützt Unternehmen dabei, ihre internationalen Warenströme und Zahlungen sicher zu gestalten. Die starke Expertise der Commerzbank im Devisengeschäft wurde durch die Auszeichnung als beste Devisenbank für Firmenkunden in Deutschland durch Euromoney bestätigt.

Interne Kundenumfragen zeigen zudem, dass die Zufriedenheit der Firmenkunden einen Rekordwert erreicht hat. Im Segment der Privat- und Kleinunternehmenskunden hat die Commerzbank das Wertpapiergeschäft weiter ausgebaut. Seit Jahresbeginn haben Kunden mehr als fünf Milliarden Euro netto in die drei größten aktiv gemanagten Investmentlösungen investiert. Dazu gehören das hauseigene Asset Management sowie die Asset Solutions von Yellowfin und Allianz Global Investors.

Die Commerzbank erweitert selektiv ihr Wertpapierangebot für die private Altersvorsorge. Ab dem Start der neuen staatlichen Förderregelung im Jahr 2027 werden die Commerzbank und comdirect ihren Kunden Altersvorsorgekonten anbieten, die vollständig für die staatliche Förderung qualifizieren. Dies unterstreicht die langfristige Orientierung der Bank an der Wertschöpfung für ihre Stakeholder und Kunden.