Commerzbank plant 3.900 Stellenabbau bis 2027

Die Commerzbank kündigte am Donnerstag einen Stellenabbau von rund 3.900 Vollzeitstellen bis Ende 2027 an. Die meisten Stellenverluste werden in Deutschland, insbesondere in der Zentrale und weiteren Standorten in Frankfurt, stattfinden.

Die Commerzbank plant bis Ende 2027 einen Stellenabbau von rund 3.900 Vollzeitstellen. Davon entfallen 3.300 auf Deutschland . Die Bank kündigte am Donnerstag in Frankfurt an, dass die Stellenverluste vor allem an der Zentrale sowie weiteren Standorten in Frankfurt spürbar sein werden. Betroffen sind hauptsächlich Stabsfunktionen und Backoffice-Bereiche. Derzeit beschäftigt die Commerzbank in Deutschland etwa 20.000 Vollzeitkräfte.

\Die Commerzbank betont, dass der Personalbestand im Konzern aufgrund von Stellenneugründen in anderen Bereichen, wie etwa der polnischen mBank und an Standorten in Asien, weitgehend konstant bei 36.700 Vollzeitkräften weltweit bleiben soll. Um den Transformationsprozess sozialverträglich zu gestalten, setzt die Bank vor allem auf den demografischen Wandel und die natürliche Fluktuation. Bereits mit den Arbeitnehmervertretungen seien Eckpunkte für ein Altersteilzeit-Programm vereinbart, das noch im laufenden Jahr greifen soll. \Die Commerzbank steht seit dem Herbst unter Druck, seit die Mailänder Großbank UniCredit den Teilausstieg des Bundes genutzt hat, um im großen Stil bei der Commerzbank einzusteigen. UniCredit kontrolliert inzwischen gut 28 Prozent der Anteile des Dax-Konzerns, davon rund 9,5 Prozent direkt über Aktien und rund 18,6 Prozent über Finanzinstrumente. UniCredit-Chef Andrea Orcel liebäugelt mit einer Übernahme der Commerzbank. Noch gibt es aber kein Angebot der Italiener. Erst ab einem Anteil von 30 Prozent wäre die UniCredit gesetzlich verpflichtet, den Commerzbank-Aktionären ein Übernahmeangebot vorzulegen. Management und Betriebsrat der Commerzbank wehren sich gegen das aus ihrer Sicht 'feindliche' Vorgehen der Italiener. Widerstand kommt auch aus der deutschen Politik. Der Bund, der die Bank in der Finanzkrise 2008/2009 mit Steuermilliarden gerettet hatte, hält noch gut zwölf Prozent der Anteile.





