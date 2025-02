Commerzbank plant bis zu 4.000 Stellenstreichungen

Die Commerzbank plant laut Reuters bis zu 4.000 Stellen zu streichen. Die Bank will ihre Strategie am Donnerstag vorstellen und die Maßnahmen mit dem Aufsichtsrat erörtern.

Reuters berichtet, dass die Commerzbank bis zu 4.000 Stellen streichen könnte. Die Bank will ihre Strategie am Donnerstag vorstellen. Laut Bericht werden die Maßnahmen am Mittwoch mit dem Aufsichtsrat erörtert. Die Commerzbank lehnte auf Anfrage von Dow Jones Newswires eine Stellungnahme ab. Die Commerzbank , die derzeit rund 42.000 Mitarbeiter beschäftigt, hält am Donnerstag einen Kapitalmarkttag ab, an dem sie voraussichtlich neue ehrgeizige Renditeziele vorstellen wird.

Der Zeithorizont der bisherigen Zielsetzung, die die Commerzbank erst im September nachgeschärft hat, reicht bis 2027. Die Bank geht bis dahin von einer Eigenkapitalrendite von 12,3 Prozent aus. 2024 lag die Rendite bei 9,2 Prozent, wie die Bank bereits auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt hatte. Die Bank will mit den neuen Zielen vor dem Hintergrund der Übernahmeavancen von UniCredit Argumente liefern, warum sie als eigenständiges Institut besser aufgestellt ist. UniCredit hat sich zuletzt 28 Prozent an der Commerzbank gesichert. Die im DAX notierte Bank betrachtet die Annäherungsversuche als feindlich. Die Commerzbank-Aktie legt im XETRA-Geschäft zeitweise 2,20 Prozent zu auf 19,31 Euro.





