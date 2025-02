Commerzbank plant Personalabbau von 3900 Stellen

Die Commerzbank will sich im Kampf gegen den italienischen Konkurrenten Unicredit durch einen Personalabbau von 3900 Stellen bis Ende 2027 wappnen. Der größte Teil der Stellenkürzungen betrifft Deutschland.

Die Commerzbank plant einen Personalabbau von 3900 Vollzeitstellen bis Ende 2027, um sich im Kampf gegen den italienischen Konkurrenten Unicredit zu behaupten. 3300 der Stellen werden in Deutschland abgebaut, vor allem an der Zentrale und weiteren Standorten in Frankfurt, wo es insbesondere zu Kürzungen in den Bereichen Stabsfunktionen und Backoffice kommt.

Die Bank betont, dass der globale Personalbestand weitgehend konstant bleiben soll, da gleichzeitig in anderen Konzernbereichen, wie der polnischen mBank und an Standorten in Asien, neue Stellen geschaffen werden sollen. Der Konzern will den Abbau so sozial verträglich wie möglich gestalten und setzt dabei auf den demografischen Wandel und die natürliche Fluktuation. Mit den Arbeitnehmervertretungen seien bereits Eckpunkte für ein Altersteilzeit-Programm vereinbart, das noch im laufenden Jahr greifen soll





