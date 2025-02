Commerzbank Streicht Tausende Stellen Gegen Übernahme Druck

Commerzbank will durch die Kürzung von 3.900 Stellen bis 2027 ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken und sich gegen eine mögliche Übernahme durch die italienische Unicredit behaupten. Die Stellenverluste konzentrieren sich auf Deutschland, wo 17 Prozent der Mitarbeiterzahl entfallen sollen. Die Commerzbank betont, dass der Stellenabbau sozialverträglich umgesetzt werden soll.

Commerzbank , Deutschland s zweitgrößte Privatbank, steht vor einer möglichen feindlichen Übernahme durch die italienische Unicredit . Um ihre Unabhängigkeit zu wahren und die Zukunft der Bank zu sichern, hat Commerzbank eine neue Strategie bis 2028 vorgelegt, die auf Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen basiert. Ein zentraler Punkt dieser Strategie ist der Abbau von etwa 3.900 Vollzeitstellen bis Ende 2027. 3.

300 dieser Stellen werden in Deutschland entfallen, was 17 Prozent der Commerzbank AG-Mitarbeiterzahl in Deutschland entspricht, trotz eines Rekordgewinns im vergangenen Jahr. Die restlichen Stellenverluste betreffen Tochtergesellschaften sowie Standorte in Asien. Um den Personalbestand im Konzern weitgehend konstant zu halten, werden gleichzeitig Stellen in Polen und an Niedriglohnstandorten in Asien geschaffen. Carsten Schmitt, der designierte Finanzvorstand der Commerzbank, schätzt das Einsparpotenzial durch die Verlagerung von Stellen aus Deutschland ins Ausland auf 30 bis 70 Prozent, abhängig von der Tätigkeit.Die Stellenreduktion betrifft vor allem die Zentrale in Frankfurt sowie weitere Standorte im Rhein-Main-Gebiet, insbesondere Stabsfunktionen wie Kommunikation und Gebäudemanagement, die Stäbe von Bereichsvorständen sowie Backoffice-Tätigkeiten. Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp betont, dass der Stellenabbau „maximal sozialverträglich“ umgesetzt werde. Mit den Arbeitnehmervertretern seien bereits Eckpunkte für ein Altersteilzeit-Programm vereinbart, das noch im laufenden Jahr greifen soll.Die Gewerkschaft Verdi hält die neue Strategie inklusive des Abbaus Tausender Jobs bei der Commerzbank für den richtigen Weg im Abwehrkampf gegen die italienische Großbank Unicredit. Gleichzeitig fordert Gewerkschaftssekretär Kevin Voß eine umfassende Schutzpakete für die Mitarbeiter. „Für uns ist dabei der wichtigste Grundsatz: Niemand wird gegen den eigenen Willen den Arbeitsplatz in der Bank verlieren“, betonte Voß. Die Commerzbank steht seit dem Herbst 2022 unter Druck, als die Unicredit den Teilausstieg des Bundes nutzte, um ihre Anteile an der Commerzbank zu erhöhen. Inzwischen kontrolliert die Mailänder Großbank gut 28 Prozent der Commerzbank-Anteile. Ab einem 30-Prozent-Anteil wäre die Unicredit verpflichtet, den übrigen Commerzbank-Aktionären ein Kaufangebot zu unterbreiten. Unicredit-Chef Andrea Orcel arbeitet seit Monaten auf eine Übernahme hin. Doch Commerzbank-Chefin Orlopp will sich erst mit einer Übernahme befassen, wenn ein Angebot der Unicredit vorliegt. Mit Andrea Orcel habe sie keine formelle Gespräche. Die Unicredit wird wie jeder andere Investor behandelt





