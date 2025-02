Commerzbank streicht Tausende Stellen - Verdi unterstützt neue Strategie

Die Commerzbank will effizienter werden und streicht bis Ende 2027 etwa 3.900 Stellen. Verdi unterstützt die Strategie, fordert aber ein umfassendes Schutzpaket für die betroffenen Mitarbeiter.

Die Commerzbank will in den kommenden Jahren effizienter werden und streicht Tausende Stellen. Deutschland\u2019s zweitgrößte Privatkundenbank plant, bis Ende 2027 etwa 3.900 Vollzeitstellen abzubauen. Davon entfallen 3.300 Stellen in Deutschland, was 17 Prozent der hierzulande bestehenden Jobs bedeutet. Die Reduzierung erfolgt trotz eines Rekordgewinns des Bankkonzerns im vergangenen Jahr.

Um die Effizienz zu steigern, wird die Commerzbank die verstärkte Nutzung von Technologie implementieren. Gleichzeitig sollen neue Stellen in Ländern wie Polen und Asien sowie an anderen Standorten geschaffen werden. Dadurch soll der Personalbestand im Konzern weitgehend konstant bei 36.700 Vollzeitkräften weltweit bleiben. Die Gewerkschaft Verdi unterstützt die neue Strategie der Commerzbank, die den Fokus auf Eigenständigkeit gegen den Hintergrund des Konkurrenten Unicredit legt. Verdi sieht die Strategie als notwendig an, um die Commerzbank wettbewerbsfähig zu halten. Allerdings fordert die Gewerkschaft ein umfassendes Schutzpaket für die betroffenen Mitarbeiter. Verdi-Gewerkschaftssekretär Kevin Voß betont: „Niemand wird gegen den eigenen Willen den Arbeitsplatz in der Bank verlieren.“ Gemeinsam sollen die Arbeitnehmer und der Vorstand ein Paket vereinbaren, das den Abbau sozialverträglich gestaltet. Voß sieht in der neuen Strategie auch Chancen für die Beschäftigten der Bank und betont, dass die verstärkte Nutzung von Technologie eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten schaffen kann.





