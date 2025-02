Die Commerzbank kämpft mit allen Mitteln gegen die mögliche Übernahme durch die Unicredit. Bankchefin Bettina Orlopp setzt auf eine hohe Dividendenrendite und Wachstum, um Investoren zu halten und die Bank attraktiver für andere Unternehmen zu machen.

Die Commerzbank kämpft mit allen Mitteln gegen die mögliche Übernahme durch die Unicredit . Die Bankchefin Bettina Orlopp betonte bei der Bilanzpressekonferenz, dass sie erst mit einem konkreten Übernahme konzept der italienischen Großbank ins Gespräch kommen wolle. Orlopp ist sich der schwierigen Position bewusst, da die Unicredit bereits 9,5 Prozent der Anteile hält und Optionen auf weitere 18,5 Prozent gesichert hat.

Um den Einfluss der Unicredit einzudämmen, setzt Orlopp auf die Gewinnung aller Anteile. Als Lockmittel präsentiert sie eine deutliche Erhöhung der Dividendenrendite von 2,7 auf 3,4 Prozent. Die Commerzbank will den gesamten Nettogewinn nach Zinszahlungen für bestimmte Anleihen, aber vor Restrukturierungskosten ausschütten. Nach Plan soll dies bis 2028 laufen. Die Commerzbank ist sich der notwendigen Veränderungen bewusst und zielt auf Wachstum und eine Steigerung des Aktienkurses ab. Das Ziel ist ein Kurs-Buchwert von 1, der zurzeit bei 0,75 liegt. Die Bank plant, neue Mitarbeiter einzustellen, vor allem aus der Technologiebranche und der Vermögensverwaltung, und kleinere Übernahmen in diesen Bereichen zu tätigen. Die Hoffnung der Commerzbank ist es, sich als Wachstumsunternehmen zu etablieren und so unattraktiver für die Unicredit zu werden.Stateide hat die Commerzbank bereits einen guten Start in diese Richtung gemacht. Die Eigenkapitalrendite ist auf mehr als 9 Prozent gestiegen und die Kosten-Ertragsquote liegt bei 59 Prozent. Bis 2028 soll die Rendite auf 15 Prozent steigen und die Ertragsrelation auf 50 Prozent sinken. Mit diesen Kennzahlen könnte sich die Commerzbank in der Zukunft mit anderen Großbanken vergleichen. Die Hoffnung der Bank und ihrer Chefin Bettina Orlopp ist es, dass die Commerzbank zu einer Bank wird, die zu groß ist, um als Übernahmekandidat zu gelten





