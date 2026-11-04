Wie Como 1907 mit einem 9:1 gegen RC Lens den höchsten Sieg in der Champions-League-Geschichte feierte und welche Details zum Spielverlauf vorliegen.

Como 1907 hat am Mittwochabend in der Champions League Geschichte geschrieben und den bis dato höchsten Sieg in der Historie der Königsklasse gefeiert. Die italienische Mannschaft besiegte den RC Lens mit einem deutlichen 9:1 auf dessen heimischem Stadionplatz. Dabei war der deutsche Innenverteidiger Marc-Oliver Kempf mit einem Treffer maßgeblich am Erfolg beteiligt.

Detaillierter Spielverlauf und Torfolge

Das vom früheren spanischen Weltklassespieler Cesc Fàbregas trainierte Team aus Como zeigte eine dominante Leistung, die den Rekordtreffer nach sich zog. Wie der Quellenbericht präzise ausführt, lief Como nach dem 8:1 in der 69. Minute dem historischen Rekordtor hinterher. Der erst 18 Jahre alte Matteo Papaccioli setzte in der Nachspielzeit bei 90.+2 Minuten den finalen und historischen Schlusspunkt zu diesem herausragenden Auftritt der italienischen Elf.

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Historischer Vergleich mit früheren Rekordeinstellungen

DerFC Bayern München hat in der Vergangenheit bereits mehrfach Spiele mit einem sieben-Tore-Unterschied gewonnen, wobei der letzte solche Sieg vor gut zwei Jahren mit einem 9:2 gegen Dinamo Zagreb verbucht wurde. Damals setzten die Münchner als bislang einzige Mannschaft neun Treffer gegen einen Gegner. Zuvor hatten die Bayern weitere Siege mit ähnlicher Dominanz gefeiert. Zwei weitere deutsche Teams waren ebenfalls an derartigen Torfestivals in der Champions League beteiligt, traten jedoch in diesen Partien jeweils als Verlierer auf.

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Positionen der Beteiligten und Trainerstrategie

Cesc Fàbregas, der die italienische Mannschaft trainiert, steht im Fokus der Aufmerksamkeit, nachdem seine Spieler eine solche historische Leistung abriefen. Die Tordifferenz von acht Toren verdeutlicht die Überlegenheit, die Como 1907 auf dem Platz zeigte. Der Einsatz von Jugendspielern wie dem 18-jährigen Matteo Papaccioli in der entscheidenden Phase unterstreicht die Taktik und die personelle Ausrichtung des Teams unter Fàbregas.

Auswirkungen und nächste Schritte im Wettbewerb

Der 9:1-Sieg gegen den RC Lens markiert einen neuen Meilenstein in der Wettbewerbsgeschichte der Champions League. Diese Leistung wird langfristig als Referenzpunkt für zukünftige Partien dienen. Wie der Bericht weiter ausführt, bleiben die genauen Zahlen und Namen unverändert, sodass die historische Einordnung für Analysten und Fans gleichermaßen nachvollziehbar bleibt.