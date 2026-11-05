Como 1907 feiert mit einem 9:1-Sieg bei RC Lens den größten Champions-League-Auswärtssieg der Geschichte. Trainer Cesc Fàbregas feiert den Rekord unter dem Eindruck des Todes von Adrián de Miguel.

Der FC Como 1907 hat sein Debüt in der Champions League mit einem historischen und beeindruckenden Sieg gefeiert. Das italienische Team besiegte den RC Lens aus Frankreich mit einem Gesamtscore von 9:1 Toren. Dieses Ergebnis markiert nicht nur einen deutlichen Erfolg für den Aufsteiger, sondern stellt auch einen neuen Rekord im reformierten Wettbewerb seit 1992 dar. Bisher teilten sich der FC Liverpool mit einem 8:0-Sieg gegen Beşiktaş Istanbul im Jahr 2007 und Real Madrid mit einem 8:0-Erfolg gegen Malmö FF im Jahr 2015 die Bestmarke für die höchsten Siege in der Geschichte der europäischen Königsklasse. Como bricht diese gemeinsame Spitze nun allein für sich.

Rekordsieg und Torschützenkönig Douvikas

Die Tormaschinen der Gäste waren vor allem in der ersten Halbzeit unerbittlich aktiv. Anastasios Douvikas, der griechische Stürmer von Como, legte den Grundstein für den souveränen Auftritt. Er eröffnete den Torreigen mit einem Doppelschlag in der ersten Spielzeit und sorgte für eine 3:0-Führung. Mit dem Treffer zum 6:0 in der 57. Minute komplettierte Douvikas sein persönliches Trefferkonto zu einem Dreierpack. Damit übertraf er nicht nur die Erwartungen, sondern sorgte auch dafür, dass Como den Vorsprung sicher ausbaute. Ein weiterer Torschütze für die Italiener war der deutsche Verteidiger Marc-Oliver Kempf, der ebenfalls das gegnerische Tor fand. Der finale Schlaggeräusch setzte Matteo Papaccioli nach der 90. Minute und zwei Sekunden Nachspielzeit, womit der Endstand von 9:1 zustande kam.

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Emotionales Zeichen für Adrián de Miguel

Nach dem Treffer zum 3:0 widmete sich ein Spieler dem Gedenken an einen verstorbenen Landsmann. Der auf Teneriffa geborene Argentinier hielt ein T-Shirt in die Höhe, auf dem ein Foto von Adrián de Miguel zu sehen war. Darunter stand die Botschaft "Ruhe in Frieden" in spanischer Sprache. Diese Geste war von tiefster Bedeutung, da De Miguel erst am vergangenen Montag im Krankenhaus verstorben war. Der Spieler hatte sich während des Heimspiels gegen den FC Andorra schwere Verletzungen und einen Herzstillstand zugezogen. Er war erst 30 Jahre alt und hinterlässt eine Lücke in der spanischen Fußballszene, die von vielen betrauert wird. Sein Tod versetzte die gesamte Liga und deren Fans in einen Schock.

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Trainer Fàbregas und die aktuelle Tabelle

Unter der Leitung des spanischen Trainers Cesc Fàbregas zeigt Como 1907 eine beeindruckende Entwicklung. Der Verein hat in dieser Saison bereits bewiesen, dass er im internationalen Vergleich mithalten kann. Zuvor wurden sowohl Rasenballsport Leipzig als auch Manchester United jeweils mit demselben Ergebnis von 4:1 bezwungen. Diese Leistungen haben dazu geführt, dass Como aktuell auf Platz vier der Tabelle liegt. Die Mannschaft unterstreicht damit ihren Status als ernsthafter Konkurrent in der Europa-Liga. Fàbregas hat seine Spieler gut aufgestellt und nutzt die individuellen Talente wie die von Douvikas und Papaccioli effektiv aus. Der Erfolg beim RC Lens festigt nicht nur die Position im Gruppenlauf, sondern gibt auch momentum für die kommenden Spiele.

Historischer Kontext und Bedeutung des Sieges

Der Sieg bei RC Lens ist mehr als nur ein Punktgewinn in der Champions League. Er stellt eine historische Note in die Geschichte des Wettbewerbs. Durch den 9:1-Sieg hat Como 1907 die bisherigen Rekorde von Liverpool und Real Madrid übertroffen. Dies ist ein Meilenstein für den Club, der in der neuen Ära der Champions League etabliert wird. Die Tatsache, dass der Sieg gegen einen französischen Verein erreicht wurde, unterstreicht die internationale Reichweite des Erfolgs. Für die Fans und die Eigentümer des Vereins ist dies ein Beweis für die strategische Ausrichtung und die Stärke des Kaders. Der Sieg dient als Motivation für die weitere Saison und festigt das Image von Como als aufstrebende Kraft im europäischen Fußball. Die Kombination aus sportlichem Triumph und emotionaler Hommage an De Miguel macht dieses Ereignis zu einem unvergesslichen Moment in der Vereinsgeschichte.