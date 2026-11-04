Como 1907 schlägt Rekordmarke: 9:1-Sieg gegen Lens übertrifft Liverpools Bilanz

Como 1907 stellt mit einem historischen 9:1-Sieg gegen RC Lens einen neuen Champions-League-Rekord auf. Liverpool verliert erstmals in der Gruppenphase bei Fenerbahce Istanbul, während Real Madrid knapp gewinnt.

Der FC Como 1907 hat in der diesjährigen Saison der Königsklasse eine historische Leistung vollbracht und dabei einen neuen Rekordwert für die höchsten Siege aufgestellt. Das italienische Team gewann das Auswärtsspiel gegen den RC Lens mit einer sensationellen Ergebniskorrektur von 9:1. Dieser Sieg übertrifft die bisherige Bestmarke von acht Toren Unterschied, die zuvor geteilt wurde.

Historischer Sieg übertrifft etablierte Rekorde

Die aktuelle Bestmarke für die seit 1992 neu strukturierte Königsklasse lag bei einem Unterschied von acht Toren. Diese Marke wurde vom FC Liverpool im Jahr 2007 gegen Besiktas Istanbul und von Real Madrid im Jahr 2015 gegen Malmö FF jeweils mit 8:0-Siegen erreicht. Mit dem 9:1-Sieg gegen Lens hat Como 1907 diese Grenze nun deutlich überschritten und führt die Statistik neu an.

Also read Champions League Ergebnisse: Como historischer Sieg, Liverpool und Real Madrid kämpfen

Trainer Cesc Fabregas führt das Team auf den vierten Platz der Tabelle. Die offensive Dominanz wurde in der ersten Hälfte durch den griechischen Stürmer Anastasios Douvikas eingeleitet. Douvikas erzielte zwei Tore früh im Spiel und vervollständigte sein Hattrick-Paket mit dem Treffer zum 6:0 in der 57. Minute. Marc-Oliver Kempf und Matteo Papaccioli sorgten für die weiteren Treffer, wobei Papaccioli das Spiel in der 92. Minute abschloss.

Erster Punktverlust: Liverpool unterliegt bei Fenerbahce

Der FC Liverpool erlebte einen Rückschlag in der Königsklasse, als das Team mit 2:3 gegen Fenerbahce Istanbul verlor. Es handelt sich um den ersten Punktverlust der Reds in der aktuellen Gruppenphase. Das Spiel war für Liverpool turbulent verlaufen, da der Nationalspieler Florian Wirtz nach seiner Einwechslung für Aufregung sorgte.

Advertisement

Trotz der Aufmerksamkeit um Wirtz konnte der spä Niederlage nicht verhindert werden. Liverpool ging durch Trey Nyoni in der 25. Minute und Alexander Isak in der 69. Minute in Führung. Doch Fenerbahce glich durch Mason Greenwood in der 29. Minute und Archie Brown in der 73. Minute aus. Vedat Muriqi sicherte mit dem Treffer zum 3:2 in der 79. Minute den Sieg für die Gastgeber in Istanbul.

Real Madrid und Arsenal sichern knappe Auswärtserfolge

Real Madrid konnte einen drohenden Rückschlag in letzter Minute abwehren. Das Team um den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger gewann das Spiel bei AEK Athen mit 3:2. Der Treffer von Federico Valverde in der zweiten Minute der Nachspielzeit rettete die drei Punkte. Damit baut Real Madrid seine Serie auf sieben Pflichtspielsiege in Folge aus.

Der FC Arsenal gewann mit 2:1 bei Slavia Prag und bestätigte damit die schwache Form des Gastgebers. Slavia Prag wartet nun seit 2007, also bei 23 Spielen, auf einen Sieg in der Königsklasse. Nur AEK Athen und der rumänische Verein Steaua Bukarest weisen eine ähnlich lange Durststrecke auf. Nicolò Tresoldi führte FC Brügge mit einem Kopfballtor in der 25. Minute zu einem 2:1-Sieg bei PSV Eindhoven.