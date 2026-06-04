Como Calcio: Der Überraschungs-Klub aus Italien buhlt um Federico Chiesa

Der italienische Nationalspieler Federico Chiesa steht offenbar vor einer richtungsweisenden Entscheidung. Nach zwei schwierigen Jahren bei Liverpool könnte sich für ihn überraschend eine neue Tür öffnen. Como Calcio, der Überraschungs-Klub aus Italien, gehört nun zu den ernsthaften Interessenten für den Offensivspieler. Der Klub benötigt für die Champions League zusätzliche italienische Spieler und bietet Chiesa eine sportliche Perspektive sowie die Chance auf einen Neustart.

Am Comer See hat sich in den letzten Jahren einiges verändert. Während sich früher nur Urlauber an den Ufern des Sees tummelten, ist der Klub Como Calcio nun einer der aufstrebenden Vereine in der italienischen Fußball szene.

Der ehemalige Welt- und Europameister Cesc Fàbregas (39) hat als Trainer des Klubs bereits den nächsten Transfer-Coup im Visier. Nach Informationen der italienischen Sportzeitung 'Calciomercato' interessiert sich der Klub für den italienischen Nationalspieler Federico Chiesa. Der 25-jährige Offensivspieler hatte sich eigentlich bei Liverpool durchsetzen wollen, doch der große Durchbruch blieb ihm verwehrt. In der vergangenen Saison kam Chiesa zwar auf 36 Pflichtspiele, stand aber nur fünfmal in der Startelf.

Obwohl er noch bis 2028 bei Liverpool unter Vertrag steht, werden die Wechselgerüchte immer lauter. Como Calcio gehört nun zu den ernsthaften Interessenten, da der Klub für die Champions League zusätzliche italienische Spieler benötigt, um die Uefa-Regularien zu erfüllen. Chiesa würde perfekt ins Anforderungsprofil passen. Doch nicht nur die sportliche Perspektive spricht für einen Wechsel nach Como, sondern auch die Chance auf einen Neustart.

Während sich der Konkurrenzkampf bei Liverpool sogar noch verschärfen könnte, hat sich Como Calcio innerhalb weniger Jahre vom Viertligisten zum Champions-League-Teilnehmer entwickelt. Der Klub lockt mit prominenten Investoren und einem spektakulären Projekt sogar große Namen an. Ob Chiesa dazugehört, bleibt offen - spannend ist seine Zukunft nach den schwierigen Liverpool-Jahren allemal





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