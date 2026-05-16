Concerns over AfD's potential government takeover in Saxony-Anhalt and its impact on national security

The article discusses the concerns raised by the German Interior Minister regarding the potential government takeover of the AfD in Saxony-Anhalt and its potential impact on national security. It also highlights the growing support for the AfD in the state and the preparations being made by the party for a potential government takeover.

Bei der Innenministerkonferenz Mitte Juni in Hamburg müsse man "dringend darüber beraten, welche Risiken eine mögliche Regierungsübernahme der AfD in Sachsen-Anhalt für die Sicherheitsarchitektur in Deutschland hat und wie wir dem entgegenwirken können".

"Die AfD stellt aufgrund ihrer zahlreichen Kontakte zu autoritären Staaten und ihrer Vernetzung mit rechtsextremen Vorfeldorganisationen eine Gefahr für die äußere und innere Sicherheit der Bundesrepublik dar", warnte der Minister. "Es darf nicht dazu kommen, dass geheime Informationen unserer Sicherheitsbehörden nach Russland oder in rechtsextreme Kreise abfließen". Mit dieser Einschätzung steht Maier nicht allein. Die Debatte zielt längst nicht mehr nur auf einen möglichen Regierungswechsel in Magdeburg.

Im Kern geht es um die Frage, wie belastbar das föderale Sicherheitsgefüge wäre, wenn in einem Bundesland eine Partei mit engen Bezügen ins extrem rechte Spektrum Zugang zu vertraulichen Lagebildern, nachrichtendienstlichen Erkenntnissen und sensiblen Abläufen erhielte. Aus Sicht vieler Sicherheitspolitiker reicht die Bedeutung damit weit über Sachsen-Anhalt hinaus.

"Wenn eine in Teilen rechtsextreme Partei Zugang hat zu sicherheitsrelevanten Informationen, dann gefährdet das unser aller Sicherheit", sagte Redmann dem Handelsblatt. "Das ist kein theoretisches Risiko, sondern das ist eine konkrete Gefahr". Deutschlands "Sicherheitsmodell" basiere auf Vertrauen. Die Partner aus Bund, Ländern und auf internationaler Ebene teilten dieselben Werte.

"Wer diese Werte infrage stellt, vernichtet Vertrauen", sagte Redmann. Damit werde die Sicherheit der Bürger aufs Spiel gesetzt. Auch Poseck plädierte "bei Eintritt des Worst-Case-Szenarios" für Gegenmaßnahmen.

"Gemeinsam mit der übergroßen Mehrheit der Länder, die durch die demokratische Mitte regiert werden, und den Sicherheitsbehörden, die der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verpflichtet sind, würden wir dann die notwendigen Antworten zum Schutz von Demokratie und Sicherheit geben". "Auch die Abläufe in der Innenministerkonferenz müssten angepasst werden". Noch gebe es aber keine AfD-Regierung auf Landesebene.

"Ich bin überzeugt davon, dass die Mehrheit der Wähler in Sachsen-Anhalt keine rechtsextreme Regierung will und sie sich auch der verheerenden Auswirkungen für das Zusammenleben, die Wirtschaft und die Sicherheit bewusst ist". Aktuelle Umfragen ergeben allerdings ein anderes Bild. Nach einer jüngsten Erhebung des Instituts Infratest dimap liegt die AfD in Sachsen-Anhalt mit 41 Prozent vorn und vergrößert ihren Abstand zur CDU, die auf 26 Prozent kommt. Im September wird in dem Bundesland ein neuer Landtag gewählt.

Bislang regiert dort eine Koalition aus CDU, SPD und FDP. Dass die AfD dort stärkste Kraft werden könnte, gilt aber nicht mehr als fernliegende Möglichkeit, sondern als reale Machtoption. Die AfD Sachsen-Anhalt bereitet sich daher auch schon auf eine mögliche Regierungsübernahme vor. Parteivertreter sprechen offen über einen umfangreichen personellen Umbau in Ministerien und Landesbehörden.

Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hatte der "Mitteldeutschen Zeitung" gesagt, eine Zahl von "150 bis 200 Stellen" erscheine realistisch.

"Gefahr für Wirtschaft und Wohlstand" - DIW-Chef Fratzscher warnt Unternehmer vor Nähe zur Af





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