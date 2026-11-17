Condor reduziert Bordmagazine und Sitzabstände, um Kerosin zu sparen. Ziel sind 100 Millionen Euro Einsparungen pro Jahr im Rahmen des Zukunftpakts.

Die deutsche Airline Condor hat eine neue Gewichtsreduzierungsmaßnahme eingeführt, um den Kerosinverbrauch ihrer Flotte signifikant zu senken. Im Rahmen dieses Initiatives werden die Bordmagazine in den Flugzeugen des Unternehmens reduziert und die Sitzabstände zwischen den Passagieren erhöht, um mehr Platz pro Flugzeug zu schaffen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, das Gesamtgewicht der Maschinen zu verringern, was direkt zu einem geringeren Treibstoffbedarf führt. Die ersten konkreten Schritte in diesem Bereich betreffen bereits die Hefte an Bord, die für die Passagiere zur Verfügung stehen.

Reduzierung der Bordmagazine im Test

Condor testet derzeit die Reduzierung der Anzahl der Bordmagazine in seinen Maschinen, um das Gewicht zu minimieren. Auf Kurz- und Mittelstreckenflügen wird nun nur noch ein Magazin für drei Sitzplätze bereitgehalten, während auf Langstreckenflügen ein Exemplar für jeweils zwei Sitze vorgesehen ist. Diese Veränderung wurde vom Nachrichtenportal aeroTELEGRAPH zuerst berichtet und von einer Condor-Sprecherin gegenüber BILD bestätigt. Das Ziel dieser Maßnahme ist es, das Gewicht der Flugzeuge zu senken, was wiederum den Kerosinverbrauch reduziert.

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Ein einzelnes Bordmagazin wiegt rund 150 Gramm. Durch die Verringerung der Anzahl der Hefte von 300 auf 150 pro Flugzeug kann das Unternehmen laut eigenen Angaben etwa 22,5 Kilogramm an Gewicht einsparen. Dieses Gewichtseinsparungspotenzial ist signifikant und trägt zur Erreichung der Klimaziele des Unternehmens bei. Zusätzlich ist das Magazin auch digital im Bordsystem verfügbar, was die Notwendigkeit physischer Hefte weiter verringert.

Kerosineinsparungen durch Gewichtsoptimierung

Die Gewichtsreduzierung ist ein zentraler Bestandteil der Strategie von Condor, um den Kerosinverbrauch zu senken. Der Blog Offenair hat berechnet, dass eine Gewichtsreduzierung von 22,5 Kilogramm auf einem 8-Stunden-Flug rund 6,3 Kilogramm Sprit sparen könnte. Diese Berechnung unterstreicht die Bedeutung jeder Gramm eingespartem Gewicht für die Effizienz der Flotte.

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Neben den Bordmagazinen prüft Condor auch andere Bereiche des Flugzeugs auf weitere Einsparpotenziale. Dazu gehören der Vorrat an Seife und Papiertüchern in den Toiletten, die Menge der Kopfhörer, Kissen und Decken. Alles wird auf das unbedingt notwendige Mindestmaß reduziert. Sicherheitsrelevante Ausrüstung ist von dieser Aktion jedoch ausgenommen und bleibt weiterhin an Bord, um die Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten.

Strategischer Hintergrund und Zukunftspakt

Trotz steigender Umsätze schreibt Condor weiterhin Verluste. Um diese Situation zu verbessern, hat das Unternehmen einen sogenannten Zukunftspakt ins Leben gerufen. Ziel dieses Pakts ist es, in den kommenden zwei Geschäftsjahren jeweils 100 Millionen Euro einzusparen. Diese Maßnahmen umfassen unter anderem neu verhandelte Lizenz- und Partnerverträge sowie Personalkürzungen.

Um die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern zu verbessern, hat Condor mit der Kabinengewerkschaft UFO einen neuen Manteltarifvertrag vereinbart. Dieser Vertrag soll dazu beitragen, die Arbeitsbedingungen zu regulieren und Konflikte zu minimieren. Die aktuellen Maßnahmen zur Gewichtsreduzierung sind somit Teil einer umfassenderen Strategie, die darauf abzielt, die Effizienz des Unternehmens zu steigern und die finanziellen Verluste zu reduzieren.

Auswirkungen auf Passagiere und Umwelt

Die Reduzierung der Bordmagazine und die Änderung der Sitzanordnung werden direkte Auswirkungen auf die Passagiere haben. Sitznachbarn müssen künftig die Magazine teilen, was die individuelle Leseerfahrung beeinträchtigen kann. Dennoch ist dies ein notwendiger Schritt, um die Umweltbelastung zu reduzieren und die Kosten des Unternehmens zu senken.

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Die Maßnahme wird zunächst als Wintertest durchgeführt, um die Wirksamkeit der Gewichtsreduzierung zu bewerten. Danach wird geprüft, ob tatsächlich Kerosin gespart wurde. Falls dies der Fall ist, wird die Maßnahme möglicherweise dauerhaft eingeführt, andernfalls könnten die Magazine zurückkehren. Diese iterative Herangehensweise ermöglicht es Condor, datenbasierte Entscheidungen zu treffen und die Effizienz der Flotte kontinuierlich zu optimieren.