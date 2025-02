Conference League Playoffs: Wer trifft der 1. FC Heidenheim?

Der 1. FC Heidenheim hat die Gruppenphase der Conference League erfolgreich abgeschlossen und steht nun in den Playoffs. Hier erfahren Sie, wer der Gegner des Heidenheims sein wird und wer die Spiele live im Free-TV und im Stream überträgt.

Die Conference League hat die Gruppenphase erfolgreich abgeschlossen. Nun stehen die Playoffs an, an denen auch der 1. FC Heidenheim teilnimmt. Wer ist der Gegner des Heidenheims in den Playoffs und wer überträgt die Spiele live im Free-TV und im Stream?Die UEFA Conference League ist eine europäische Vereins fußball wettbewerb, der im Jahr 2021 ins Leben gerufen wurde. Es ist die dritthöchste europäischen Vereins fußball wettbewerb nach der UEFA Champions League und der UEFA Europa League.

36 Teams der UEFA-Nationalverbände spielen in der Conference League. Die Teams werden in sechs Lostöpfe mit jeweils sechs Mannschaften nach ihrem UEFA-Koeffizienten verteilt. Jedem Team wird im Anschluss ein Gegner aus jedem Topf zugelost. In der Ligaphase bestreiten die Vereine sechs Spiele, wobei sie keinesfalls gegen einen Klub aus demselben Verband antreten. Auch ist es nicht möglich, dass ein Team zwei Vereine aus demselben Verband als Gegner zugelost bekommt.Die Ergebnisse der Ligaphase werden in einer großen Tabelle zusammengefasst. Die Mannschaften, die Platz eins bis acht erreichen, qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Die Teams auf den Plätzen neun bis 24 spielen in den K.o.-Runden-Playoffs in Hin- und Rückspielen um die restlichen acht Achtelfinal-Tickets. Im Anschluss geht es im gewohnten Modus bis zum Finale weiter.Die Rechte für die Übertragung der Conference League liegen bei RTL. Pro Spieltag wird eine Partie mit deutscher Beteiligung aus der Europa League oder Conference League im Free-TV gezeigt, Livestreams gibt's beim kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+. Zu ausgewählten Spielen findet ihr Liveticker





