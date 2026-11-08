Confiserie Paulsen in Hamburg: Neuer Investor sichert Traditionsmanufaktur

Nach Insolvenzsorgen übernimmt Holger Sturm die Confiserie Paulsen in Hamburg. Die Manufaktur und eine Filiale bleiben erhalten, acht von vierzehn Mitarbeitern behalten ihren Platz.

Die Confiserie Paulsen in Hamburg hat eine schwere Zeit hinter sich und nun eine neue Zukunft bekommen. Lange standen Mitarbeiter und Kunden um die Existenz des fast 100 Jahre alten Unternehmens in der Luft. Jetzt steht fest: Das traditionsreiche Unternehmen wird weitermachen und erhalten bleiben. Dies ist die süßeste Nachricht für Liebhaber feiner Pralinen und Schokolade in der Hansestadt.

Investor sichert Tradition und Marke

Die Gründerfamilie hatte die Manufaktur von Anfang an betrieben und seither den Produktionsort sowie mehrere Filialen unterhalten. Dazu gehörte unter anderem die bekannte Ladenpassage im Hanseviertel. Doch dann geriet der traditionsreiche Handwerksbetrieb in eine finanzielle Schieflage. Ein langer Kampf um die Rettung des Unternehmens hat nun ein positives Ende gefunden. Die Verantwortlichen freuen sich über die unglaubliche Resonanz der Kunden auf die Rettung des Unternehmens. Alle Beteiligten sind froh, dass die Tradition fortgeführt wird.

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Übernahme durch Holger Sturm

Der Hamburger Kaffee- und Teehändler sowie Gastronom Holger Sturm (52) übernimmt die Herzstücke des Unternehmens. Dazu gehören die Filiale im Hanseviertel und die Manufaktur. Sturm ist in Hamburg kein Unbekannter. Zu seinen bekannten Betrieben zählen das Wasserschloss Speicherstadt mit Teekontor und Gastronomie, das bekannte Café Paris oder das Mutterland. Er ist ein erfahrener Retter für die Confiserie Paulsen.

Sturm erklärt zu BILD, dass er froh und stolz sei, diese Traditions-Manufaktur weiterführen zu dürfen. Die Marke Paulsen bleibt bestehen und wird durch seine eigenen Produkte ergänzt. Dies sorgt für eine klare Kontinuität in der Produktpalette, während gleichzeitig neue Impulse gesetzt werden. Die Übernahme markiert einen Neustart für den Schokoladen-Hersteller in Hamburg.

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Kürzungen und Arbeitsplatzverluste

Ganz ohne bittere Nachricht geht der Neustart des Schokoladen-Herstellers jedoch nicht. Die Umstrukturierung hat auch negative Folgen für einige Beschäftigte. Von zuletzt 14 Mitarbeitern können nur acht ihren Arbeitsplatz behalten. Mehrere Läden mussten schließen, was zu Einbußen im Einzelhandel führte. Diese Maßnahme war notwendig, um die finanzielle Stabilität des Unternehmens langfristig zu sichern.

Trotz der Verluste ist die Basis der Confiserie Paulsen erhalten geblieben. Die Produktion und der direkte Verkauf im Hanseviertel bleiben zentral für das zukünftige Geschäft. Die Mitarbeiter, die den Umzug überstanden haben, können sich auf eine gesicherte Zukunft freuen. Die anderen Stellen wurden gestrichen, um die Kostenstruktur anzupassen.

Kontrast: Insolvenz in Nordrhein-Westfalen

Im Gegensatz zur Rettung in Hamburg muss ein anderer Pralinenspezialist Insolvenz anmelden. Der Pralinen-Hersteller aus Werl in Nordrhein-Westfalen, die DreiMeister Spezialitäten GmbH & Co. KG, hat im Mai Insolvenz angemeldet. Das Werk wird geschlossen. Dies steht in starkem Kontrast zur Entwicklung in Hamburg.

Bei der DreiMeister Spezialitäten GmbH & Co. KG haben alle 101 verbliebenen Mitarbeiter ihre Jobs verloren. Die Schließung des Werks in Werl zeigt, dass nicht alle Schokoladenhersteller in Deutschland von der aktuellen Marktlage profitieren können. Während in Hamburg mit neuem Leben gefüllt wird, endet hier eine Ära der Manufaktur.