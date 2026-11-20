CONMEBOL und alle 10 Mitgliedsverbände hinterlegen Gianni Infantino zur Wiederwahl. Die Stimme aus Südamerika sichert dem Amtsinhaber wichtige Rückenwind für März 2025.

Der südamerikanische Fußballverband CONMEBOL hat Gianni Infantino bei der angestrebten Wiederwahl als FIFA -Präsident seine nachdrückliche Unterstützung zugesagt. Der aus zehn Ländern bestehende Block, zu dem auch Argentinien und Brasilien gehören, habe einstimmig seine Rückendeckung für den Funktionär bekräftigt, teilte CONMEBOL am Freitag aus Barranquilla/Kolumbien mit. Dort findet am Samstag das Finale der Copa Sudamericana statt. Diese politische Gewichtung ist für die anstehende Wahl im März von erheblicher Bedeutung, da jeder einzelne Stimmenblock die Mehrheitsverhältnisse verschieben kann.

Einstimmige Positionierung des südamerikanischen Blocks

Der Verband erklärte weiter, dass man die Führungsstärke des derzeitigen FIFA-Präsidenten und die positiven Veränderungen im Fußball schätze, die Infantino seit seinem Amtsantritt im Jahr 2016 vorangetrieben habe. Diese öffentliche Erklärung ist keine rein symbolische Geste, sondern stellt einen konkreten strategischen Bündnisfall dar. Infantino kann auf die garantierte Unterstützung seiner Heimatregion zählen, was seine Verhandlungsposition im Vergleich zu früheren Wahlen stärkt.

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Die Zustimmung der zehn südamerikanischen Verbände unterstreicht die tiefe Verwurzelung der internationalen Fußballführung im Globalen Süden. CONMEBOL betont in seiner Mitteilung explizit die geschätzten Reformen, die unter der Ägide von Infantino umgesetzt wurden. Dies dient der Abgrenzung zu Kritikern, die diese Maßnahmen infrage stellen, und festigt das Image von Infantino als stabilisierende Kraft in den südamerikanischen Mitgliedsverbänden.

Konkurrenz durch Diallo und Tashima bei der Wahl in Rabat

Nachdem Infantino 2019 und 2023 als einziger Kandidat angetreten war, hat er dieses Mal zwei Herausforderer: Neben dem 56 Jahre alten Amtsinhaber aus der Schweiz wollen der Franzose Philippe Diallo (63) und der Japaner Kohzo Tashima (68) sich beim FIFA-Kongress am 18. März in Rabat/Marokko zur Wahl stellen. Die Dynamik hat sich also grundlegend geändert. Während Infantino in den vergangenen Jahren unangefochten war, konfrontiert ihn nun ein geteilter oppositioneller Block, der aus der europäischen und asiatischen Ecke kommt.

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Für einen Sieg sind 106 Stimmen der 211 wahlberechtigten FIFA-Mitglieder nötig. Diese Hürde ist mathematisch präzise festgelegt und lässt wenig Raum für Zufallsergebnisse. Infantino gilt trotz heftiger Kritik von zahlreichen Seiten als Favorit, basierend auf seiner historischen Dominanz und den bestehenden Bündnissen. Philippe Diallo tritt als ernsthafte Alternative an, die von einem mächtigen europäischen Verband unterstützt wird.

Der französische Verbandsboss Diallo ist der Kandidat der weitgehend in Opposition zu Infantino stehenden Europäischen Fußball-Union (UEFA). Tashima gilt als krasser Außenseiter, der jedoch als Vertreter Asiens im Rennen ist. Die Aufteilung der Stimmen innerhalb der Konföderationen zeigt, dass Infantino nicht mehr auf automatische Mehrheiten zählen kann. Die Europa-Allianz um Diallo versucht gezielt, die Südblock-Politik von Infantino aufzubrechen.

Stimmenverteilung und mathematische Chancen der Kandidaten

Europa verfügt über 55 Stimmen, es folgen Afrika (54), Asien (46), Nord-, Mittelamerika und die Karibik (35), Ozeanien (11) und Südamerika (10). Diese Verteilung macht deutlich, dass Afrika und Asien die entscheidenden Kungel- und Bündnisplätze darstellen. Kein Kandidat hat eine vorgezogene Mehrheit. Infantino muss seine südamerikanischen und nordamerikanischen Verbände fest im Stall halten, während Diallo eine Brücke zu Afrika und Asien schlagen muss.

Die Mathematik der Wahl ist komplex. Selbst mit allen europäischen, nordamerikanischen und südamerikanischen Stimmen erreicht kein Kandidat automatisch die 106. Der afrikanische Block mit 54 Stimmen ist der Königsmacher. Ob diese Stimme zu Infantino oder zu Diallo oder gar zu Tashima tendiert, wird das Ergebnis bestimmen. Kohzo Tashima als asiatischer Kandidat hat zwar 46 Stimmen Potenzial, benötigt aber zwingend Partner aus anderen Kontinenten.

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Auswirkungen auf die Zukunft der FIFA-Struktur

Die Wahl am 18. März in Rabat wird nicht nur die Person des Präsidenten bestimmen, sondern auch die strategische Ausrichtung des Weltfußballs. Infantino steht für Kontinuität und die Beibehaltung der aktuellen Reformkurve, die CONMEBOL so stark schätzt. Diallo steht möglicherweise für einen Kurswechsel hin zu mehr europäischem Einfluss und weniger der Globalen Süden Fokussierung, die Infantino praktiziert.

Kohzo Tashima bringt als Außenseiter eine andere Perspektive ein, die sich auf die asiatische Entwicklung konzentrieren dürfte. Seine Chancen stehen schlecht, aber er hat das Potenzial, als Stimmungsbarometer zu dienen. Wenn Tashima Stimmen gewinnt, zeigt das Unzufriedenheit mit den beiden Mainstream-Kandidaten. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Vorbereitungen in Marokko mit hoher Aufmerksamkeit.

Die Positionierung von CONMEBOL ist ein klares Signal an alle anderen Verbandsführer. Südamerika bleibt ein verlässlicher Stützpunkt für Infantino. Ob dies ausreicht, um 106 Stimmen zu knacken, bleibt abzuwarten. Die Medien in Kolumbien, Argentinien und Brasilien werden die weiteren Entwicklungen intensiv begleiten, da sie das Ergebnis direkt auf die eigenen nationalen Verbände durchschlagen lässt. Die sportliche und politische Landschaft des Fußballs wird sich nach dem Kongress neu sortieren.