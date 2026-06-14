Connor Metcalfe hat bei seiner WM-Premiere für Australien mit einem Linksschuss zum Tor getroffen. Das Tor sorgt für Aufsehen, weil die Türken als klarer Favorit ins Spiel gegangen waren. Doch sie wurden von defensivstarken Australiern ausgekontert.

Connor Metcalfe trifft bei WM-Premiere für Australien mit Linksschuss zum Tor. Der 26-jährige Stürmer hatte in den vergangenen beiden Bundesliga-Jahren für St. Pauli keinen Treffer erzielt.

Das Tor sorgt auch deshalb für Aufsehen, weil die Türken als klarer Favorit ins Spiel gegangen waren. Doch sie wurden von defensivstarken Australiern ausgekontert. In der 27. Minute traf Nestory Irankunda, in der 75.

Minute traf Connor Metcalfe zum 2:1. Die Türken hatten mit einem 2:0-Führung in der ersten Halbzeit gelegen, aber die Australier kamen noch vor dem Abpfiff zurück. In der Winterpause soll Metcalfe dem Klub schon einmal sein Wechsel-Interesse signalisiert haben. Mit Blick auf Nationalmannschaft und WM-Teilnahme.

Fraglich, ob er nach dem-Abstieg seinen Vertrag erfüllen will. Stattdessen könnte Metcalfe mit einem guten Turnier und Toren die Ablöse für St. Pauli erhöhen. Die Australier treffen als Nächstes auf Gastgeber USA und dann auf Paraguay. Durch die drei Punkte zum Auftakt haben Metcalfe und Pauli-Teamkollege das Sechzehntelfinale schon vor Augen.

Bei 3 Punkten und ausgeglichenem Torverhältnis liegt die Wahrscheinlichkeit bei 96,7%, bei einer Tordifferenz von minus 1 immer noch bei 87,5% (Quelle: Football meets Data)





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