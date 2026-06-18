Connor Metcalfe: Vom Tischtennis-Champion zum Helden der Socceroos

Connor Metcalfe traf im Auftaktspiel gegen die Türkei und führt Australien mit Teamgeist und Tischtennis-Skills zum Erfolg. Der St. Pauli-Profi schwärmt von der Teenager-Atmosphäre im Quartier und lobt Kapitän Jackson Irvine.

Im Auftaktspiel gegen die Türkei setzte sich Connor Metcalfe (26) gegen zwei Gegner durch und erzielte das 2:0 für Australien . Der Mittelfeldspieler des FC St. Pauli ist seitdem ein gefeierter Held im Quartier der Socceroos in Oakland.

Dort, in der Training Facility der Oakland Roots und Soul, direkt an der Bucht von San Francisco, teilt sich das Team eine vergleichsweise bescheidene Unterkunft. Das Hauptgebäude wirkt wie eine Jugendherberge, das Gelände ist nur etwa 46.000 Quadratmeter groß. Zum Vergleich: St. Paulis Trainingsgelände an der Kollaustraße soll nach dem Umbau 88.000 Quadratmeter umfassen. Doch die Enge schweißt zusammen.

Metcalfe beschreibt die Stimmung als eine Rückkehr in die Teenagerzeit: Man verbringe jede Sekunde miteinander, treffe sich regelmäßig zum Tischtennis. Er selbst gilt als bester Spieler im Team und hat unter anderem Ex-Bundesliga-Profi Matthew Leckie (35, früher Hertha BSC und FC Ingolstadt) angeleitet. Ich war sein Lehrer, er mein Schüler. Ich habe ihn dahin gebracht, wo er jetzt ist.

Letzte Nacht hat er jeden im Raum geschlagen. Das war ein sehr stolzer Moment, erzählt Metcalfe stolz. Das Teamgefühl wird zusätzlich durch die aggressive Spielweise von Kapitän Jackson Irvine (33) gestärkt. Metcalfe beschreibt Irvine als extrem wettbewerbsorientiert: Es liegt in seinem Blut.

Egal welches Spiel, er will gewinnen. Das hilft uns auf dem Platz. Irvine spielt seine dritte Weltmeisterschaft nach 2018 und 2022 und kam gegen die Türkei erst in der Schlussphase, setzte aber sofort Impulse. Der Sieg gegen die Türkei verleiht den Australiern zusätzliches Selbstvertrauen für die kommenden Spiele, darunter das Duell mit Gastgeber USA, das bereits im Vorfeld von verbalen Scharmützeln begleitet wurde.

Metcalfe selbst ist ein Spieler, der in Deutschland gereift ist. Seit seinem Wechsel zu St. Pauli 2022 hat er 102 Pflichtspiele absolviert, sein Vertrag läuft bis mindestens 2027. Seine Leistungen blieben nicht unbemerkt: In der aktuellen WM-Qualifikation ist er eine feste Größe im Mittelfeld der Socceroos. Die Mischung aus Erfahrung und jugendlichem Elan, die er sowie Teamkollegen wie Leckie oder Irvine verkörpern, macht Australien zu einem unbequemen Gegner.

Metcalfe selbst bleibt bescheiden: Der Teamerfolg stehe über allem, und die Chemie innerhalb der Mannschaft sei außergewöhnlich. Der Tischtennis-Wettkampf ist nur ein Symbol für den Zusammenhalt, der sich auch auf dem Rasen zeigt. Während die deutsche Nationalmannschaft in ihrem Luxushotel residiert, genießen die Australier die bodenständige Atmosphäre in Oakland. Das kleine Quartier fördert den Austausch und schweißt die Spieler noch enger zusammen.

Für Metcalfe ist es die perfekte Vorbereitung auf die Herausforderungen des Turniers. Mit dem Sieg im Rücken und einem starken Teamgeist blicken die Socceroos optimistisch in die Zukunft. Metcalfes Entwicklung vom vielversprechenden Talent zum Führungsspieler ist exemplarisch für den Aufschwung des australischen Fußballs. Seine Fähigkeit, auf und neben dem Platz Verantwortung zu übernehmen, macht ihn zu einem wichtigen Baustein im System von Trainer Graham Arnold.

Der 26-Jährige ist bereit, seine Mannschaft auch in den nächsten Spielen zu führen und vielleicht noch mehr Heldenmomente zu liefern





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