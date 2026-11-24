Nach der schweren Knieverletzung beim Fight gegen Max Holloway meldet sich Conor McGregor mit Trainingsposts zurück. Details zum geplanten Rückkehrkampf.

Conor McGregor bereitet sich offenbar auf einen erneuten Einsatz im Mixed Martial Arts-Bereich vor, obwohl sein letzter Kampf mit einer drastischen Verletzung endete. Der irische Kampfsportstar nutzte die Social-Media-Plattform Instagram, um seine Fans über seinen aktuellen Trainingszustand zu informieren. Über sein Unternehmen Mac Energy postete er Bilder und Kommentare zu seiner aktuellen körperlichen Verfassung.

McGregor meldet sich mit Trainingsupdate zurück

Der 38-jährige Conor McGregor teilt mit, dass er wieder voll und ganz in die intensiven Trainingseinheiten im Fitnessstudio eingebunden ist. Er betont explizit, dass er Beinpressen und Kreuzheben ausführt, um sein Knie gezielt zu belasten und signifikant an Muskelkraft aufzubauen. In der Mitteilung heißt es zudem, dass sein Knie bereits bereit sei und die Kraft langsam aber sicher zurückkehre. Der Körper laufe derzeit auf Hochtouren, was auf eine sehr intensive physikalische Vorbereitung hindeutet.

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McGregor kündigt an, dass er sich aktuell auf das nächste Trainingslager vorbereite und verspricht den Fans die Rückkehr von "The Notorious". Diese Aussage wird von vielen Beobachtern als deutliches Signal gewertet, dass er plant, nach seiner Niederlage und Verletzung wieder professionell zu kämpfen. Die Nachricht sorgt innerhalb der Kampfsport-Community für erhebliche Aufmerksamkeit und Diskussionen.

Schwere Knieverletzung im Fight gegen Max Holloway

McGregors letzter Einsatz im UFC-Käfig endete bereits nach lediglich 69 Sekunden mit einem schweren Rückschlag. Sein langjähriger Rivale Max Holloway, 34 Jahre alt, sah sich plötzlich mit einem verletzten Gegner konfrontiert, als McGregor beim ersten Tritt einen schweren Schaden am rechten Knie erlitt. Diese Verletzung beendete das geplante Comeback abrupt und ließ viele Experten und Fans skeptisch regarding einer zukünftigen Karriere sein.

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Die Öffentlichkeit und Fachleute prophezeiten nach diesem Vorfall, dass McGregor möglicherweise niemals wieder in den UFC-Käfig zurückkehren würde. Der Schaden an der Extremität war schwerwiegend genug, um die langfristige Wettkampffähigkeit in Frage zu stellen. Dennoch ignoriert McGregor diese Zweifel durch seine aktuellen öffentlichen Äußerungen und zeigt sich kämpferisch.

Historie der Kämpfe und Rivalität zu Max Holloway

Der Kontext dieser Entwicklung ist durch eine lange und dramatische Historie geprägt. McGregor feierte seinen letzten regulären Sieg im UFC-Oktagon im Januar 2020, als er Donald "Cowboy" Cerrone besiegte. Ein Jahr später folgten zwei entscheidende Kämpfe gegen Dustin Poirier, bei denen McGregor zunächst im Januar durch Knockout verlor und fünf Monate später bei einem Rematch sich das Wadenbein brach.

Fast genau fünf Jahre nach seiner letzten Verletzung im Februar 2020 trat er gegen Holloway an, erlief dabei jedoch erneut ein schweres Verletzungsdueruma. Trotz dieser Widrigkeiten hat McGregor Interesse an einem dritten Kampf gegen den Hawaiianer bekundet. Der erste Aufeinandertreffen der beiden fand im August 2013 statt, was eine lange und intensive Rivalität begründet hat.

Zukünftige Pläne und Forderung nach Revanchekampf

Conor McGregor machte Anfang des Monats deutlich, dass er einen spezifischen Gegner im Blick hat. Er forderte öffentlich: "Es muss Holloway sein. Macht es einfach noch einmal." Diese Aussage unterstreicht seinen Willen, die Serie gegen den Rivalen fortzusetzen, obwohl beide Kämpfe zuvor mit Unterbrechungen durch Verletzungen oder Knockouts endeten.

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Max Holloway hatte seinerseits ebenfalls Interesse an einer dritten Begegnung signalisiert. Sollte McGregor seinen Trainingsfortschritt bestätigen und gesund werden, könnte dies der nächste große Kampf für den bekanntesten Kampfsportler der Welt sein. Die Erwartungen der Fans sind trotz der früheren Enttäuschungen hoch, da McGregor selbst mit dem Claim "The Notorious kommt" eine Rückkehr auf das höchste Niveau ankündigt.