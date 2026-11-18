Der frühere UFC-Champion Conor McGregor schenkt seinen 400 Mitarbeitern am 19. November unbezahlt freien Tag zum Start von GTA 6. Details zu den Plänen und Reaktionen.

Der frühere UFC -Weltmeister Conor McGregor hat eine ungewöhnliche Geste für seine Belegschaft angekündigt. Zum Release von GTA 6 wird der 38-Jährige seinen 400 Mitarbeiter n weltweit am 19. November den ganzen Tag freistellen.

McGregor machte diese Ankündigung auf der Plattform X, die ehemals als Twitter bekannt war. In seinem Post erklärte er den Plan für sein gesamtes Team. Er wünscht seinen Angestellten viel Spaß beim Spielen des neuen Spiels und nennt sich selbst in seiner Botschaft Euer Kumpel, der Boss, Conor McGregor Sr.

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Unbezahlter Urlaub als Geschenk

Die Arbeitsentlassung ist ausdrücklich mit Bezahlung verbunden. McGregor hat für die 400 global verteilten Mitarbeiter klargestellt, dass der freie Tag unbezahlt ausfällt. Dies geschieht zu Ehren des morgigen Releases von GTA 6. Die Social-Media-Aktion zielt darauf ab, die Belegschaft an der Begeisterung für das Videospiel teilhaben zu lassen.

Isak plant Abschottung zum Release

Die Vorfreude auf den Start von GTA 6 ist auch bei anderen bekannten Persönlichkeiten groß. Der schwedische Fußballer Alexander Isak, der für den FC Liverpool spielt, hat bereits konkrete Pläne für den 19. November. Isak gab an, dass es ab dem Erscheinen des Spiels schwierig sein wird, ihn zu erreichen.

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Der Stürmer der Liverpooler erklärte zudem, dass er sich komplett abschotten werde. Isak zählt ebenfalls zu den Spielern, die den Release-Tag vollständig dem neuen Spiel widmen möchten. Seine Aussage unterstreicht die hohe Bedeutung, die der Veröffentlichungstag für Fans und Prominente hat.

Reaktion im sozialen Netzwerk X

McGregors Ankündigung erfolgte direkt über die sozialen Medien. Die Plattform X diente als Kanale für die offizielle Mitteilung an das weltweite Personal. Der Tonfall der Nachricht war locker und persönlich. McGregor nutzte den Post, um direkt mit seinem Team zu kommunizieren und die Atmosphäre vor dem Start des Spiels zu gestalten.

Auswirkungen auf die Belegschaft

Die Freistellung betrifft 400 Angestellte weltweit. McGregor betont in seiner Botschaft die Zusammengehörigkeit mit seiner Belegschaft. Der Tag dient dazu, eine gemeinsame Erfahrung zu schaffen. Auch wenn die Entschädigung ausfällt, wird der Fokus auf die gemeinsame Freizeitaktivität gelegt. Der 19. November wird somit zu einem besonderen Datum in der Unternehmenshistorie.