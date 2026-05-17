Conor McGregor wird am 11. Juli mit Max Holloway im Weltergewicht kämpfen

UFC-Präsident Dana White verkündete am Sonntag den Comeback des IRISH-HILFE-Stars, der fast 5 Jahre pausierte. McGregor tritt Max Holloway morgen im Weltergewicht an.

Conor McGregor will im Laufe dieses Jahres sein MMA -Comeback geben. Er tritt bei " UFC 329" am 11. Juli in Las Vegas an, da UFC -Präsident Dana White verkündete, dass der Superstar Max Holloway morgen kämpfen wird.

Es dauert fast genau 5 Jahre, seit er den letzten Kampf hatte, am 10. Juli 2021, als er sich aufgrund eines complicaten Beinbruches durch technischen K.o.erte. Im letzten Jahr waren die wenigsten Fans wirklich auf ein Comeback des Iren gewartet. In den letzten Jahren war McGregor immer wieder durch Schlagzeilen mit negativen Ereignissen aufgefallen.

Mal mehr als in Nachtklubs Prügeleien wurde er verwickelt, zuletzt wurde er wegen sexueller Nötigung zivilrechtlich schuldig gesprochen. Der MMA-Spekter war auch mehrfach wegen Hit-und-Run-Opfer und eines Morde verurteilt. Anmerkung: McGregor hat einen zur Last gelegt, mit dem Kampf Floyd Mayweather Jr., drohte McGregor sogar mit dem Tod. Wegen sexueller Nötigung hiess eine einstweilige Injunction durch das Gericht aus, die McGregor vor Gericht brachte





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