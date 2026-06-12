Constantin Möstl zum Handballer des Jahres gekürt

Der österreichische Nationaltorwart Constantin Möstl vom TBV Lemgo Lippe wurde erstmals zum Handballer des Jahres gewählt. Die Jury würdigte seine außergewöhnlichen Leistungen in der Bundesliga und im DHB-Pokal. Mit einer Fangquote von knapp 30 Prozent übertraf er sogar Topstars wie Andreas Wolff. Auch im Nationalteam zeigte er starke Leistungen, verpasste jedoch knapp die WM 2027. Nun richtet sich der Fokus auf die EM 2028, deren Qualifikation im November beginnt.

Der österreichische Nationaltorwart Constantin Möstl vom TBV Lemgo Lippe ist zum Handballer des Jahres gewählt worden. Die Auszeichnung, die von einer Fachjury aus Trainern, Spielern und Medienvertretern vergeben wird, erhielt der 26-Jährige erstmals in seiner Karriere.

In der Begründung der Jury heißt es: Mit seinen zahlreichen und teils spektakulären Paraden hatte er maßgeblichen Anteil daran, dass der TBV Lemgo Lippe die Saison in der deutschen Bundesliga auf Platz 5 beendete und im DHB-Pokal ins Final Four einzog, wo man den Bewerb auf Platz 3 abschloss. In 33 Bundesliga-Partien kam Constantin Möstl auf 264 Paraden, was einer Quote von knapp 30 Prozent gehaltenen Bällen entspricht - ein absoluter Topwert, mit dem er sogar knapp vor Andreas Wolff liegt.

Möstl, der seit 2021 für den TBV Lemgo spielt, hat sich in der Bundesliga einen Namen als einer der besten Torhüter gemacht. Seine Reflexe und seine Fähigkeit, auch schwierigste Würfe zu parieren, haben ihn zu einem Publikumsliebling gemacht. Doch nicht nur auf Vereinsebene glänzt der Österreicher: Auch im Nationalteam feierte Möstl bei der Europameisterschaft 2026 nach knappen Niederlagen gegen Deutschland und Spanien einen wichtigen Sieg zum Abschluss über Serbien, wodurch sich die österreichische Mannschaft die Vorqualifikation für das WM-Playoff ersparte.

Die EM 2026 verlief für Österreich insgesamt enttäuschend, aber der Sieg gegen Serbien zeigte das Potenzial des Teams. Bei der Auslosung der Playoff-Paarungen zur Weltmeisterschaft 2027 erwischte Österreich mit Polen einen der schwerstmöglichen Gegner. In zwei engen Spielen verpasste die Mannschaft die WM-Teilnahme mit insgesamt zwei Toren Differenz. Auch die Hoffnung auf eine Wildcard erfüllte sich nicht, sodass Österreich die WM 2027 von der Tribüne aus verfolgen musste.

Doch die Enttäuschung ist bereits verarbeitet, denn das nächste große Ziel ist die Endrunde zur Europameisterschaft 2028, die in Österreich, Ungarn und der Slowakei ausgetragen wird. Die Qualifikation für die EM 2028 beginnt für Österreich am 4. November im Raiffeisen Sportpark in Graz gegen die Türkei. Die weiteren Gegner in der Gruppe sind Norwegen und Georgien.

Österreich hat sich zum Ziel gesetzt, sich direkt für die EM zu qualifizieren und dort eine gute Rolle zu spielen. Constantin Möstl wird dabei eine Schlüsselrolle zukommen. Der Torwart ist nicht nur aufgrund seiner sportlichen Leistungen ein Vorbild, sondern auch aufgrund seiner professionellen Einstellung und seines Teamgeists. Die österreichischen Handballfans hoffen, dass Möstl seine starke Form aus der Bundesliga auch in die Nationalmannschaft übertragen kann, um die erfolgreiche Qualifikation und eine starke EM 2028 zu ermöglichen.

Mit seiner Auszeichnung als Handballer des Jahres hat er bereits bewiesen, dass er zu den Besten gehört. Nun gilt es, diesen Erfolg zu bestätigen und mit der Nationalmannschaft für weitere Höhepunkte zu sorgen





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