Der Journalist Constantin Schreiber will bei der Bundesversammlung nicht nur wählen, sondern selbst einen Bundespräsidenten vorschlagen. Er kritisiert die parteipolitische Auswahl.

Der 47-jährige Journalist und frühere "Tagesschau"-Sprecher Constantin Schreiber kündigt an, als Vertreter Sachsen s in der kommenden Bundesversammlung einen eigenen Vorschlag für das Amt des Bundespräsident en zu machen. Er möchte nicht passiv den von den Parteien präsentierten Kandidaten zustimmen, sondern aktiv nach einer Persönlichkeit suchen, die das hohe Staatsamt tatsächlich verdient.

Ambitioniertes Ziel für die Bundesversammlung

Schreiber wurde von der BSW-Fraktion im sächsischen Landtag für die Teilnahme an der Bundesversammlung nominiert. Dieses Gremium ist dafür zuständig, den deutschen Bundespräsidenten zu wählen, ein Amt, das in der politischen Wahrnehmung oft als reiner Ehrentitel oder als vorzeitiger Ruhestand gilt. Doch Schreiber widerspricht dieser Sichtweise entschieden und betont, dass es sich um ein wichtiges demokratisches Amt handelt, das mit großer Verantwortung verbunden ist.

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Er möchte selbst nach einer Persönlichkeit suchen, die dieses Amt vielleicht wirklich auch verdient. Dabei will er nicht einfach nur zwischen den Kandidaten wählen, die uns die Parteien dann irgendwie präsentieren. Sein Ansatz soll sich von der üblichen parteipolitischen Routine abheben und mehr Gewicht auf persönliche Eignung als auf politische Karriereplanung legen.

Kritik an Friedrich Merz und der CDU

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) aus mehreren hochrangigen Quellen der Union will CDU-Chef Friedrich Merz Schreiber die Nominierung als Vertreter der Union in die Bundesversammlung verwehren oder zumindest massiv kritisieren. Merz wird zitiert mit der Aussage, es handele sich um einen "Vorruhestand mit Schloss Bellevue". Diese Formulierung unterstreicht die Ablehnung, das Amt als letzte Beförderung für jemanden zu sehen, dessen Karriere ansonsten wahrscheinlich zu Ende wäre.

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Schreiber selbst sagte, das Amt sei nicht "der politische Vorruhestand mit Schloss Bellevue", er ist nicht die letzte Beförderung für jemanden, dessen Karriere ansonsten wahrscheinlich zu Ende wäre. Er weist damit die Kritik seiner politischen Gegner zurück und betont die ernsthafte Natur des Amtes, das weit mehr bedeutet als nur ein symbolischer Posten im Berliner Regierungsviertel.

Politische Unterschiede zur BSW-Fraktion

Obwohl Schreiber von der BSW-Fraktion nominiert wurde, räumt er ein, dass erhebliche Unterschiede zwischen seinen politischen Überzeugungen und denen der BSW bestehen. Er nannte als Beispiele die Positionen zu Israel, zu Russland und zur Wirtschaftspolitik. Diese Diskrepanzen zeigen, dass seine Nominierung eher auf persönlicher Wertschätzung als auf ideologischer Übereinstimmung beruht.

Trotzdem sage er ja zu seiner Nominierung, ergänzte Schreiber. Er argumentiert, dass eine Demokratie lebe davon, dass Menschen mit unterschiedlichen Meinungen bereit seien, miteinander zu sprechen. Dieser Gedanke der demokratischen Auseinandersetzung über Parteigrenzen hinweg bildet die Grundlage für seine Teilnahme und seinen Plan, einen eigenen Kandidaten zu unterstützen.

Auswirkungen auf den Wahlprozess

Die Ankündigung von Schreiber könnte den Prozess der Bundesversammlung beeinflussen, indem sie den Fokus auf die persönliche Eignung der Kandidaten lenkt. Durch seine mediale Präsenz und seine Erfahrung als "Tagesschau"-Sprecher hat er die Möglichkeit, die öffentliche Diskussion über die Kandidaturen zu prägen. Dies könnte dazu führen, dass andere Wähler in der Bundesversammlung ebenfalls kritischer prüfen, ob die vorgeschlagenen Kandidaten die erforderlichen Qualifikationen mitbringen.

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Die Bundesversammlung wird erwartet, sich in den kommenden Wochen auf die Wahl vorzubereiten. Schrebers Ansatz könnte dazu beitragen, dass das Amt des Bundespräsidenten wieder mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erhält und nicht als reine Formsache betrachtet wird. Seine Forderung nach einer persönlichen Suche nach der geeigneten Persönlichkeit ist ein klarer Appell an die Wähler, ihre Verantwortung ernst zu nehmen.