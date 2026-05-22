Consumer Alert: Shrinkflation at the Checkout

Consumer watchdog groups in Hamburg have raised alarms about products shrinking before the eyes of consumers, while the price at the checkout remains the same. This is known as 'shrinkflation' and has been the focus of consumer complaints for over a year now.

Weniger drin, gleicher Preis – und kaum einer merkt’s vor dem Regal. In der Hansestadt schlagen Verbraucherschützer weiterhin Alarm: Immer wieder schrumpfen Produkte, doch an der Kasse bleibt alles beim Alten.

Fachleute nennen das „Shrinkflation“ (Schrumpf-Inflation). Viele Kunden sagen schlicht: Mogelpackung. Die Unternehmen reagieren auf den Schummel-Vorwurf unterschiedlich. Manchmal, so die Hersteller, lägen die Ursachen außerhalb ihrer Kontrolle.

Auch bei den Seeberger Soft-Aprikosen stieg dritteutlich. Für 4,99 Euro gibt es nur noch 140 statt 200 Gramm. Das ist ein Preis-Plus von 42,8 Prozent. Nach Angaben des Unternehmens stammen die Früchte aus dem Osten der Türkei.

Dort habe eine außergewöhnlich starke Kältewelle die Ernte getroffen. Ein neuer Trend: Immer öfter verweisen Produzenten auf ein angeblich ganz neues Produkt. So auch der Hersteller HiPP, der bei der HiPP Pre PUR Anfangsmilch auf eine neue Rezeptur verweist. Nützliche Folge für die Firma: Gleichzeitig sank der Packungsinhalt von 600 auf 500 Gramm.

Für die Firma ist das klar: "Eltern, die bisher die HiPP Bio Pre Anfangsmilch gekauft haben, werden jetzt häufig zum neuen Produkt Pur greifen. Und damit einen deutlich höheren Preis bezahlen.





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