Context Labs führt AI Distillery für souveräne KI ein

Context Labs präsentiert die AI Distillery, um Unternehmen souveräne KI zu ermöglichen. Die Technologie sichert Datenbesitz und Transparenz für unternehmensinterne KI-Modelle.

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, 1. November 2026 - Context Labs B.V., ein auf KI-Dateninfrastruktur spezialisiertes Unternehmen, hat heute die Context Labs AI Distillery eingeführt. Dieses neue Werkzeug, auch als Context Engine für vertrauenswürdige souveräne KI bezeichnet, ermöglicht es Unternehmen, ihre eigenen Daten mit verifizierter Herkunft in einem geschützten Umfeld zu nutzen. Die Lösung erlaubt die Integration mit den von den Kunden gewählten Frontier-Modellen oder Open-Weight-Modellen, wobei jede Antwort lückenlos auf die ursprünglichen Unternehmen sdaten zurückführbar ist. Dadurch schaffen Organisationen einen eigenen, geschützten Wettbewerbsvorteil, der auf ihren exklusiven Daten basiert und nicht von externen Modellanbietern kontrolliert wird.

Herausforderungen bei der KI-Skalierung

Analysten haben die erheblichen Hindernisse für die Skalierung von KI in der Wirtschaft detailliert analysiert. Gartner prognostiziert, dass Organisationen bis 2026 sechzig Prozent ihrer KI-Projekte aufgeben werden, da diese nicht durch kifähige Daten unterstützt werden. Zudem wird erwartet, dass bis Ende 2027 mehr als vierzig Prozent der Agentic-KI-Projekte abgebrochen werden müssen. McKinsey berichtet, dass acht von zehn Unternehmen Dateneinschränkungen als das Haupthindernis für die Skalierung von KI-Agenten benennen. Unternehmen benötigen daher Software, die es Teams ermöglicht, semantisch organisierte Kenntnisse für KI-Agenten zu erstellen, zu regeln und bereitzustellen, was auf Ontologien und Wissensgraphen basiert.

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Der Dreischritt der Technologie

Die Context Labs AI Distillery ist konzipiert, um sechs zentrale Ergebnisse zu erzielen und funktioniert in drei Schritten: Destillieren, Verpacken und Beweisen. Zuerst wird die strukturierte und unstrukturierte Datenlandschaft eines Unternehmens auf branchenspezifische Ontologien abgebildet. Anschließend wird das Ergebnis in einem Context Package mit kryptografischer Herkunft gespeichert. Schließlich werden Antworten gegen die internen Unterlagen des Unternehmens geprüft, bevor ein Modell in die Produktion geht. Dieser Prozess verwandelt die oft zeitaufwändige Arbeit von Teams spezialisierter Ingenieure in einen geführten, reglementierten Workflow, der sowohl Effizienz als auch Compliance sicherstellt.

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Context Agents und die Semantic Context Tunnel

Die Lösung integriert sich nahtlos in bestehende Systeme durch Context Agents und den Semantic Context Tunnel. Context Agents beantworten operative, kommerzielle und Compliance-Fragen direkt aus dem Context Package, wobei jede Zahl auf ihre Quelle zurückgeführt wird. Der Semantic Context Tunnel bringt denselben Kontext in die KI-Assistenten, die Mitarbeiter bereits nutzen, und arbeitet innerhalb der vom Unternehmen festgelegten Zugriffssteuerungen. Diese Architektur stellt sicher, dass die Datenhoheit beim Kunden bleibt und nicht an den Modellanbieter verloren geht, was für viele Organisationen entscheidend ist.

Strategische Bedeutung und Verfügbarkeit

Dan Harple, Gründer, Vorsitzender und CEO von Context Labs, betont, dass Modelle kommen und gehen, aber der Kontext eines Unternehmens bestehen bleiben sollte. Frontier-Modelle verbessern sich zwar kontinuierlich, liefern jedoch keine Governance, Herkunft oder Vertrauen und sollten das wettbewerbsentscheidende Wissen einer Firma nicht absorbieren. Die AI Distillery gibt Unternehmen einen eigenen Graben: ihren eigenen, bewiesenen und geschützten Kontext, der mit jedem Modell funktioniert. Auf der ADIPEC 2026 demonstriert Context Labs die Technologie im Energiesektor, wo Context Agents operative Fragen mit jeder auf die darunterliegenden Pflanzenaufzeichnungen zurückführbaren Zahl beantworten. Die Lösung ist ab sofort über den Microsoft Marketplace verfügbar und unterstützt Unternehmen dabei, ihre IP und ihre KI zu besitzen.