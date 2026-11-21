Türkei und Australien präsentieren auf COP31 in Antalya ein neues Verhandlungspaket. Die COP31 wird bis Sonntag verlängert, um eine Einigung zur Begrenzung der Erderwärmung zu erreichen.

Die Weltklimakonferenz COP31 in der türkischen Stadt Antalya steuert auf eine Einigung in letzter Minute zu, nachdem der Prozess nahezu in einer Nullnummer geendet hätte. Die Türkei und Australien haben als Gastgeber und Verhandlungsleiter ein neues Verhandlungspaket vorgelegt, das den Weg zu einem globalen Konsens über die Begrenzung des Klimawandel s ebnen soll.

Verlängerung der COP31 bis Sonntag

Die COP31 wird planmäßig über den ursprünglich für Freitag geplanten Endtermin hinaus bis zum kommenden Sonntag verlängert. Die Delegierten haben bis zum 04:00 Uhr MEZ Zeit, um Einwände gegen den neuen Text zu erheben. Die abschließende Plenarsitzung zur Billigung der Vereinbarung ist für den 07:00 Uhr MEZ angesetzt. In dieser Sitzung soll die Entscheidung über den weiteren Umgang mit der Erderwärmung in Antalya getroffen werden, nachdem der Konsens bisher nur als wahrscheinlich galt.

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Kritik an früheren Entwürfen ausgeräumt

COP31-Präsident Murat Kurum erklärte während einer Plenarsitzung, dass der neu vorgelegte Text so formuliert sei, dass ihm alle Vertragsstaaten zustimmen können. Die neue Fassung ersetzt einen früheren Entwurf, der von Kritikern als zu wenig ehrgeizig abgelehnt worden war, weil er ein klares Ende der Nutzung fossiler Brennstoffe nicht explizit erwähnte. Kurum versicherte, dass die Bedenken der Delegationen in diesem zentralen Punkt nun aus dem Weg geräumt seien.

Dies gilt auch für die kontroverse Frage der finanziellen Unterstützung von Entwicklungsländern im Zuge der Anpassung an den Klimawandel. Durch intensive Beratungen wurde ein Mittelweg gefunden, der die Bedürfnisse der am stärksten vom Klimawandel bedrohten Staaten berücksichtigt, ohne die Interessen von Ländern zu vernachlässigen, deren Wirtschaft stark von der Förderung oder dem Verbrauch fossiler Energieträger abhängt.

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Historischer Kontext: 1,5-Grad-Schwelle überschritten

Diese Konferenz ist von besonderer Bedeutung, da das UN-Umweltprogramm bestätigt hat, dass die globale Erderwärmung die Schwelle von 1,5 Grad Celsius überschritten hat. Alle Staaten hatten sich vor mehr als zehn Jahren darauf verständigt, den Temperaturanstieg möglichst auf diesen kritischen Wert zu begrenzen. Bei einer stärkeren Erwärmung verschärfen sich die Folgen extremer Wetterereignisse erheblich, was die Dringlichkeit der im neuen Verhandlungspaket festgehaltenen Maßnahmen unterstreicht.

An den Konsultationen, die den ganzen Samstag hindurch bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags dauerten, waren die Türkei als Gastgeber, Australien als Verhandlungsleiter und fast 200 Delegationen beteiligt. Diese Delegationen vertraten sowohl reiche als auch arme sowie große und kleine Länder. Das Ziel war es, einen ausgewogenen Kompromiss zu finden, der den unterschiedlichen wirtschaftlichen und ökologischen Realitäten der Teilnehmerschaft Rechnung trägt.

Nächste Schritte und Ratifizierung

Nach der geplanten Billigung am Sonntag durch die Plenarsitzung wird der Text als verbindliche Vereinbarung der COP31 gelten. Die Delegationen der teilnehmenden Nationen haben die Möglichkeit, bis zum festgesetzten Stichtag von 04:00 Uhr MEZ formelle Einwände zu erheben. Sollte bis dahin kein massiver Widerstand gegen den neuen Entwurf vorliegen, gilt die Einigung als Status quo. Murat Kurum betonte die Bedeutung dieses Moments für die internationale Klimapolitik und die globale Zukunft.

Die Verlängerung der Konferenz um wenige Stunden markiert einen Wendepunkt in den Verhandlungen. Die intensive Arbeit der vergangenen Tage hat gezeigt, dass selbst unter schwierigen Bedingungen Einigungen erzielt werden können, wenn alle Parteien bereit sind, Kompromisse einzugehen. Die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen wird nun im Fokus der nationalen Klimapolitiken stehen.