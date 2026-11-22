Auf der COP31 in Antalya scheitern die Verhandlungen. EU, Deutschland und Frankreich lehnen den Text ab, da Kohle, Öl und Gas nicht explizit genannt werden.

Bei der Weltklimakonferenz COP31 im türkischen Antalya haben sich die internationalen Delegationen nicht auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen können. Konferenz-Präsident Murat Kurum bestätigte am Sonntag, dass keine Beschlüsse gefasst wurden. Dieser Ausgang löste massive Kritik aus, da das Dokument ein mangelndes Engagement für den Ausstieg aus fossilen Energien wie Kohle, Öl und Erdgas widerspiegelt. Die Blockade erfolgte vor allem durch ölproduzierende Länder wie Saudi-Arabien, die gegen eine klare Formulierung zur Reduktion der Treibhausgase votierten.

Ablehnung durch EU und deutsche Delegation

Die Europäische Union hat den vorgelegten Abschlussentwurf in der laufenden Plenarsitzung kategorisch zurückgewiesen. Der irische Klimaminister Darragh O'Brien sprach im Namen der EU-Ratspräsidentschaft klar aus, dass keine Abschlusserklärung akzeptiert werde, die fossile Brennstoffe nicht einmal erwähne. Zuvor hatte der deutsche Umweltminister Carsten Schneider den erneut nachgebesserten Textentwurf als nicht zustimmungsfähig eingestuft. Er kritisierte scharf, dass das zehnseitige Papier der Präsidentschaft keine ausreichende Antwort auf die Bedrohung der Klimakrise biete und sogar einen Schritt zurück bedeute.

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Verzögerung und Kritik an Ölstaaten

Carsten Schneider betonte, dass ein Rückschritt gegenüber bisherigen Klimaschutz-Entscheidungen das Letzte sei, was Deutschland sich leisten könne. Er dränge stattdessen auf gemeinsamen Fortschritt mit anderen Ländern der Welt. Schneider äußerte jedoch Skepsis, dass noch eine Entscheidung auf kurzer Strecke gelingen könne, da viele Delegierte bereits abgereist seien. Die COP sollte eigentlich vor zwei Tagen beendet sein, das Abschlussplenum begann jedoch erst mehr als 40 Stunden nach dem eigentlichen Ende. Schneider warf Ölstaaten vor, Fortschritte durch ihr wirtschaftliches Interesse zu blockieren, während die überwältigende Mehrheit der Staaten sich im Klimaschutz engagiere.

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Internationale Widerstände und Kompromissversuche

Auch die französische Umweltministerin Monique Barbut wies die Vorschläge der türkischen Konferenzleitung zurück. Sie erklärte, der am Sonntagmorgen vorgelegte Text sei schwächer als der vorherige Entwurf und daher inakzeptabel. Barbut kritisierte insbesondere das Fehlen eines Ausstiegs aus Kohle, Öl und Gas. Während die EU und ihre Verbündeten die ganze Nacht an einem Kompromiss arbeiteten, wurden diese Bemühungen abgelehnt, obwohl Temperaturen weiter stiegen und Katastrophen sich vervielfachten. Am Sonntagmorgen sollten die knapp 200 Staaten über einen neuen Entwurf abstimmen.

Inhaltliche Mängel und politische Folgen

Der aktuelle Textentwurf anerkennt zwar, dass das Paris-Ziel von 2015, die Erderwärmung bei 1,5 Grad zu begrenzen, verfehlt wird. Dennoch werden Öl, Kohle und Gas nicht ausdrücklich erwähnt. Stattdessen gibt es einen allgemeinen Verweis auf den Beschluss von Dubai 2023. Martin Kaiser von Greenpeace Deutschland nannte dies unfassbar, da das Dokument das Geschäftsmodell großer Öl- und Gaskonzerne bis ins nächste Jahrhundert verlängern würde. Er forderte, dass Umweltminister Schneider und die EU dies gemeinsam mit Inselstaaten nicht akzeptieren dürfen.