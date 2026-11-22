Die Uno-Klimakonferenz geht ohne gemeinsamen Text zu Ende. SPIEGEL-Redakteurin Susanne Götze über einen Plenarsaal voller Frust und einen überforderten Gastgeber.

Gerade ist hier die längste Konferenz der Uno - Klimakonferenz -Geschichte zu Ende gegangen. Und das auch noch ohne gemeinsamen Text. Dabei ist die Lage eigentlich ziemlich ernst, vor allen Dingen in diesem Jahr.

Denn die Uno hat erklärt, das 1,5-Grad-Ziel sei nicht mehr zu schaffen. Gleichzeitig hat auch Europa gerade einen richtigen Katastrophensommer hinter sich mit Zehntausenden Toten. Und da war der Druck, mehr beim Klimaschutz zu liefern, doch relativ hoch. Den Gastgeber Murat Kurum hat die Lage ein bisschen überfordert.

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Zwei Wochen lang hat er quasi versucht, die Staaten hier irgendwie zusammenzubringen. Und viele hier halten ihn für keinen geübten Diplomaten. Er kann wohl kaum Englisch und hat nur Türkisch gesprochen. Und zugleich war ja so ein bisschen ruppig und hat auch Delegierten im Plenum das Wort abgeschnitten.

Und das passt irgendwie schlecht zu einer Konferenz, die so auf Dialog ausgestellt war, weil das haben sie sich so auf die Fahnen geschrieben. Und die Türkei ist eben ein autoritäres Land und man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie lange nicht Demokratie geübt haben. Und dann hatten wir auch noch Staaten wie Saudi-Arabien und Russland, auch autokratische Staaten, die im Plenum die Europäer stark angegriffen haben. Und das ist ihnen zum Teil auch gelungen.

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Also, die EU-Delegation ist daraufhin ziemlich sauer aus dem Plenum rausgegangen und im Saal selbst haben sich dann Saudi-Arabien und Russland dafür gelobt, wie konstruktiv sie doch hier mitmachen. Der Gipfel in Antalya ging zwei Tage länger als geplant. Ich war schon 2009 in Kopenhagen und da haben sie auch die Nacht durch verhandelt. Und am Ende stand auch nichts.

Und sechs Jahre später kam dann immerhin das Pariser Klimaabkommen. Und in Antalya lag wieder so ein bisschen was in der Luft von so einem Kopenhagen-Gefühl. Aber trotzdem muss man sagen. Das Pariser Weltklimaabkommen gibt es.

Und diese Konferenz hier, wo die Abschlusserklärung gescheitert ist, ändert auch nichts daran. Die Arbeit der Klimadiplomaten geht weiter. Haben Sie einen Fehler im Text gefunden, auf den Sie uns hinweisen wollen? Oder gibt es ein technisches Problem? Melden Sie sich gern mit Ihrem Anliegen.