Türkei und Australien präsentieren in Antalya ein neues Verhandlungspaket für die COP31. Einigung über fossile Brennstoffe und Klimafinanzierung verhindert Nullnummer.

Die Weltklimakonferenz COP31 in Antalya drohte kurzzeitig in eine Nullnummer zu münden, ehe in der Nacht ein entscheidender Wendepunkt eintrat. Die türkische Regierung als Gastgeberland und Australien als Verhandlungsleiter legten in letzter Minute ein überarbeitetes Verhandlungspaket vor, das eine Einigung zwischen den Vertragsstaaten ermöglicht. Durch diesen konstruktiven Schritt wird die Konferenz nun bis zum Sonntag verlängert, um die finalen Beschlüsse zur Begrenzung des Klimawandels auszuhandeln.

Kompromissdokument verhindert Scheitern der Konferenz

Das neu vorgelegte Dokument ersetzt einen früheren Entwurf, der von Kritikern als zu wenig ehrgeizig abgewertet worden war, da er keine klare Perspektive für das Ende fossiler Brennstoffe bot. COP31-Präsident Murat Kurum erklärte in einer Plenarsitzung, man habe einen Text entwickelt, dem alle Vertragsstaaten zustimmen können. Er betonte, dass die Bedenken der Nationen bezüglich der Kohle-, Öl- und Gasnutzung sowie der Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen für Entwicklungsländer in dieser neuen Fassung ausgeräumt seien. Dies sei das Ergebnis intensiver und harter Beratungen, die bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags andauerten.

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Verhandlungsprozess und Stakeholder-Interessen

Australien unterstützte die Türkei dabei, einen ausgewogenen Kompromiss zwischen den unterschiedlichsten Interessenlagen zu finden. In den Konsultationen waren nahezu 200 Delegationen eingebunden, die sowohl reiche Industrienationen als auch arme, stark vom Klimawandel bedrohte Staaten vertraten. Der Fokus lag darauf, die wirtschaftlichen Abhängigkeiten von Ländern, die von der Förderung fossiler Brennstoffe leben, mit den Notwendigkeiten der am stärksten gefährdeten Regionen in Einklang zu bringen. Diese Balanceakte waren entscheidend, um einen Konsens zu erzielen, der von der gesamten Gemeinschaft der Vertragsstaaten getragen werden kann.

Zeitplan für die finale Abstimmung am Sonntag

Die formale Zustimmung zum neuen Text ist für den Sonntagvormittag geplant, wobei die Konferenzleitung ursprünglich den Freitag als Ende der Veranstaltung vorgesehen hatte. Die Delegationen haben bis 04.00 Uhr MEZ Zeit, um letzte Einwände zu erheben, bevor die Sitzung um 07.00 Uhr MEZ die Billigung der Vereinbarung einleitet. Murat Kurum kündigte an, dass die Konferenz am Morgen erneut zusammentreten soll, um die endgültige Genehmigung des Kompromissdokuments durchzuführen. Dieser engmaschige Zeitplan unterstreicht die Dringlichkeit, die sich aus der aktuellen Klimaentwicklung ergibt.

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Historischer Kontext: Überschreitung der 1,5-Grad-Marke

Die aktuelle Verhandlungsrunde findet unter besonderen Umständen statt, da das UN-Umweltprogramm bestätigt hat, dass die Erderwärmung die Schwelle von 1,5 Grad Celsius überschritten hat. Alle Staaten hatten sich vor mehr als zehn Jahren darauf verständigt, den Temperaturanstieg尽可能 auf diesen Wert zu begrenzen. Die Überschreitung dieser Marke bedeutet, dass die Folgen extremer Wetterereignisse sich verschärfen werden. Die COP31 steht daher nicht nur vor der Aufgabe, ein politisches Abkommen zu schließen, sondern auch konkrete Maßnahmen zu definieren, um die sich verschärfenden Krisen zu bewältigen.

Ausblick und praktische Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen

Die Entscheidung, die am Sonntag in Antalya fällt, wird den weiteren internationalen Kampf gegen die Erderwärmung prägen. Mit der Beilegung der Konflikte um fossile Brennstoffe und die Klimafinanzierung ist der Weg für eine kohärente globale Strategie geebnet. Die beteiligten Nationen müssen nun sicherstellen, dass die vereinbarten Maßnahmen nicht nur auf dem Papier stehen, sondern auch in der Praxis wirksam werden. Die Verlängerung der Konferenz bis zum Sonntag zeigt den Willen der Staaten, keine Zeit zu verlieren und definitive Schritte zur Anpassung und Minderung einzuleiten.