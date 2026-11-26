Die Vergabe der Copa América 2028 an die USA löst in Südamerika Empörung aus. Medien kritisieren die zunehmende Kommerzialisierung und den Verlust kultureller Wurzeln des historischen Turniers.

Die Konföderation Südamerikas Fußball ( CONMEBOL) hat offiziell bestätigt, dass die Copa América 2028 in den Vereinigten Staaten ausgetragen wird. Diese Entscheidung hat insbesondere in den Medien Südamerikas und auf sozialen Netzwerken für massive Kritik gesorgt. Befürchtet wird dabei, dass die lange Tradition des Turniers zunehmend von kommerziellen Interessen überlagert wird, was die kulturelle Identität des südamerikanischen Fußballs bedrohen könnte.

Kritik an Kommerzialisierung und Ticketpreisen

Die chilenische Tageszeitung La Tercera hat die Vergabe scharf kritisiert und den Vorwurf erhoben, dass die CONMEBOL Gefallen an der Verlagerung in die USA gefunden habe. In ihren Augen gehöre die Copa América nun nicht mehr rein Südamerika, da es sich um die dritte Austragung in den Vereinigten Staaten innerhalb von nur zwölf Jahren handelt. Diese Entwicklung wird von vielen als direkter Beweis für die voranschreitende Kommerzialisierung des Wettbewerbs gewertet, der einst ein reines südamerikanisches Phänomen war.

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Der nordamerikanische Sportjournalismus äußerte sich ebenfalls kritisch zur Situation. Die Publikation The Athletic bemängelte, dass jüngste Turniere in den USA zwar zu einem messbaren Umsatzanstieg geführt hätten, jedoch auf Kosten der kulturellen Bedeutung. Mit Verweis auf das 110-jährige Bestehen des Wettbewerbs wird argumentiert, dass wichtige traditionelle Aspekte verloren gehen, die sich nicht durch finanzielle Gewinne ersetzen lassen. Die Befürchtung lautet, dass die Tradition des südamerikanischen Fußballs für reines Kommerziel verkauft wird.

Zu den konkreten Kritikpunkten gehören neben den hohen Ticketpreisen auch Inszenierungsformen wie die Halbzeit-Show im Finale. Diese Elemente stehen in der Wahrnehmung vieler Fans und Journalisten im Konflikt mit dem sportlichen und kulturellen Charakter des Turniers. Die Sorge geht dahin, dass das Event zunehmend zu einer reinen Unterhaltungsshow verkommt, die primär auf Profitmaximierung ausgelegt ist und die ursprünglichen Werte des südamerikanischen Fußballs verwässert.

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Historischer Kontext und globale Dominanz

Die Copa América startete im Jahr 1916 als rein südamerikanisches Turnier und gilt als der älteste Wettbewerb für Fußballnationalmannschaften eines Kontinents. Argentinien hat diese Trophäe bis heute 16 Mal gewonnen und ist damit Rekordtitelträger. Seit den 1990er-Jahren nehmen jedoch auch Teams außerhalb Südamerikas am Turnier teil, was die internationale Ausrichtung schrittweise verändert hat. Die USA haben das Turnier bereits 2016 zum 100-jährigen Jubiläum sowie 2024 ausgerichtet, wobei 2016 die erste Austragung außerhalb Südamerikas war.

Die Vereinigten Staaten bereiten sich derzeit auf eine enorme sportliche Dominanz in den kommenden Jahren vor. Neben der Copa América 2028 werden dort 2028 auch die Olympischen Spiele in Los Angeles stattfinden. Nur wenige Tage nach dem Fußball-Turnier werden diese globalen Events abgehalten. Zusätzlich richtet das Land 2031 die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen aus, was die strategische Bedeutung der USA als sportliches Zentrum unterstreicht und die Kontroverse um die Vergabe der Copa América in diesem Licht betrachtet werden kann.

Interessanterweise hatte auch Ecuador Interesse an der Ausrichtung des Fußball-Turniers gezeigt, doch daraus wurde nichts. Das südamerikanische Land richtete den Wettbewerb zuletzt 1993 aus und ist daher in Bezug auf die Organisation großer internationaler Events nicht mehr so aktiv wie früher. Die aktuelle Zusammensetzung der Teilnehmer umfasst zehn Nationalmannschaften aus Südamerika sowie sechs Teams aus Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik. Diese Struktur spiegelt die hybride Natur des Wettbewerfs wider, der zunehmend auch globale Dimensionen annimmt.

Auswirkungen auf Fans und Märkte

Für die Fans und den lokalen Markt in den Austragungsländern bedeutet dies eine weitere Verlagerung des sportlichen Schwerpunkts nach Nordamerika. Die hohen Ticketpreise und die Inszenierung im Finale sind zentrale Punkte, die diskutiert werden. Kritiker befürchten, dass die kulturelle Bedeutung des Wettbewerbs, die über ein Jahrhundert gewachsen ist, weiter aushöhlt. Die CONMEBOL steht nun vor der Herausforderung, das Gleichgewicht zwischen finanzieller Expanation und der Bewahrung der traditionellen Werte zu finden, um die Verbundenheit mit den südamerikanischen Wurzeln nicht endgültig zu verlieren.