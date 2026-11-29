Zwei deutsche Riesenslalom-Asse haben vor dem zweiten Durchgang in Copper Mountain Podiumschancen. Ein Traumlauf eines Österreichers sorgt derweil für Ekstase.

Zwei deutsche Riesenslalom-Asse haben vor dem zweiten Durchgang in Copper Mountain Podiumschancen. Ein Traumlauf eines Österreichers sorgt derweil für Ekstase.haben die deutschen Skirennläufer Anton Grammel, Fabian Gratz und Alexander Schmid Podiumschancen.

Grammel liegt im US-Bundesstaat Colorado nach dem ersten Durchgang auf dem vierten Rang, Gratz, der zuletzt wegen Problemen an der Patellasehne zweieinhalb Wochen pausiert hatte, ist Siebter, Schmid Elfter. Die Bestzeit gelang dem Österreicher Stefan Brennsteiner, Zweiter ist Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen , Sieger des ersten Riesenslaloms der Saison in Sölden. Brennsteiner zauberte einen derartigen Traumlauf in den Schnee, dass Eurosport-Kommentator Guido Heuber förmlich in Ekstase war.

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„Du Legende Brenni, was für eine Fahrt. Jetzt zeigt er es allen wieder. Liebe Kollegen, die gerade den ÖSV durchrütteln wie im Schleudergang und Waschgang: Das ist nicht nur ein Lebenszeichen, das ist eine Machtdemonstration“, feierte er den Österreicher.