Copper One Resources Corp. ermittelt hohe Kupfer- und Silbergehalte bei den Projekten Majuba Hill in Nevada und Redonda in Kanada. Phase-2-Bohrungen zielen auf NI 43-101 Ressourcenschätzung.

Das Explorationsunternehmen Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) steht vor einem entscheidenden Moment in der Entwicklung seiner Rohstoffprojekte. Die aktuellen Bohrergebnisse aus dem Majuba-Hill-Projekt im US-Bundesstaat Nevada und dem Redonda-Projekt in British Columbia, Kanada, bilden die Grundlage für die nächste Bewertungsstufe. Der Erfolg dieser Kampagne bestimmt, ob die bisherigen geologischen Vermutungen in wirtschaftlich bewertbare Reserven umgewandelt werden können. Da in letzter Zeit mehrere Bohrlöcher fertiggestellt wurden, rücken die ersten Laboranalysen immer näher.

Phase-2 Bohrprogramm zielt auf NI 43-101 Schätzung

Copper One Resources Corp. hat das geplante Phase-2-Bohrprogramm erheblich ausgeweitet und plant nun bis zu 10.000 Fuß beziehungsweise rund 3.048 Meter an Bohrtiefe. Das primäre Ziel dieser umfangreichen Kampagne ist die Erstellung der ersten offiziellen Ressourcenschätzung nach dem kanadischen Standard NI 43-101. Ohne eine solche zertifizierte Schätzung bleibt es für Investoren unmöglich, das tatsächliche Volumen an Kupfer, Silber und Gold im Boden zu quantifizieren. Die bisherigen historischen Daten zeigen bereits ein Potenzial: Auf Majuba Hill wurden mehr als 27.400 Meter in über 100 Bohrlöchern niedergebracht. Diese Daten helfen dabei, aussichtsreiche Zielgebiete für die aktuellen Bohrungen einzugrenzen und die Kontinuität des Kupfersystems zu verstehen.

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Visuelle Funde und hohe Metallgehalte in Nevada

In den aktuellen Bohrlöchern der Majuba-Hill-Exploration, insbesondere in den Löchern MHB-39 und MHB-41, wurden visuell gediegenes Kupfer, Kupferoxid und Kupferkies entdeckt. Sichtbare Funde allein belegen jedoch noch keine Wirtschaftlichkeit. Erst die ausstehenden Laboranalysen liefern die exakten Metallgehalte und die räumliche Ausdehnung, die für die spätere Bergbauplanung unerlässlich sind. Die vorliegenden Messdaten unterstreichen das Interesse. So wurden im Bohrloch MHB-39 insgesamt 218 Fuß (66,4 m) mit 1,35 % Kupfer und 73,4 g/t Silber ab der Oberfläche gemessen. Innerhalb dieses Abschnitts liegen 74 Fuß (22,6 m) mit 2,6 % Kupfer und 30,1 g/t Silber. Besonders auffällig ist ein Abschnitt mit 10 Fuß (3,0 m) containing 4,36 % Kupfer und 35,65 g/t Silber, der innerhalb von 40 Fuß (12,2 m) mit 1,36 % Kupfer und 13,33 g/t Silber liegt. Im Bohrloch MHB-41 wurden 169,5 Fuß (51,7 m) mit 0,41 % Kupfer und 9,51 g/t Silber ermittelt, welche die zuvor genannten 12,2 Meter mit 1,36 % Kupfer enthalten. Zusätzlich wurden in einer größeren Tiefe von 500 Fuß (152,4 m) mit 0,21 % Kupfer, von 368,8 bis 521,2 Metern Bohrtiefe, weitere 62,5 Meter mit 0,27 % Kupfer sowie 16,8 Meter mit 0,41 % Kupfer identifiziert.

Redonda Projekt als zweiter Werttreiber in Kanada

Neben dem US-Projekt dient das zu 100 % unternehmenseigene Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda in British Columbia als wichtiger zweiter Werttreiber. Dieses Projekt dient der Risikostreuung, um das Unternehmen nicht nur auf ein einziges Explorationsziel zu beschränken. Frühere Bohrungen in den Jahren 2023 und 2025 zeigten bereits langstreckige Kupfer-Molybdän-Mineralisierungen, beispielsweise 350 Meter mit 0,244 % Kupfer. Die aktuellen Diamantbohrungen, unter anderem RED-26-02 und RED-26-03, sollen beweisen, dass sich dieses System weiter in die Tiefe und Breite erstreckt. Starke Laborergebnisse auf Redonda rechtfertigen eine koordinierte und kosteneffiziente Exploration der gesamten Region. Die Bestätigung der Tiefe und Breite des Systems ist entscheidend für die zukünftige Bewertung des kanadischen Standorts.

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Strategische Bedeutung für kritische Rohstoffe

Ein nachgewiesenes großes Kupfersystem in Nevada macht das Majuba-Hill-Projekt aufgrund der US-Strategie zur Sicherung heimischer kritischer Rohstoffe besonders attraktiv. Kupfer ist eine unverzichtbare Grundlage für den Ausbau leistungsfähiger Stromnetze und die elektrische Infrastruktur, die für den weiteren KI-Boom benötigt wird. Große Partner oder Übernehmer interessieren sich daher für Projekte, die in einer der bergbaufreundlichsten Regionen der Welt liegen. Die Kombination aus dem US-Standard und der kanadischen Exploration bietet Copper One Resources Corp. ein diversifiziertes Portfolio. Die aktuellen Bohrdaten liefern konkrete Ansatzpunkte, um die weitere Entwicklung des Unternehmens zu verfolgen und das Potential der Lagerstätten einzuschätzen.

Risikohinweis und zukünftige Entwicklung

Es ist wichtig, den strategischen Standort und die technischen Daten im Kontext der damit verbundenen Risiken zu betrachten. Aktien von Explorationsunternehmen wie Copper One sind hochspekulativ. Bleiben die Laborergebnisse hinter den geologischen Erwartungen zurück, drohen erhebliche Wertverluste. Die gemeldeten Längen beziehen sich auf Abschnitte entlang des Bohrlochs und stellen keine nachgewiesenen tatsächlichen Mächtigkeiten dar. Ausgewählte Abschnitte müssen weder für das gesamte Projekt repräsentativ sein noch eine wirtschaftlich abbaubare Lagerstätte beweisen. Vor einer Verwendung der historischen Bohrergebnisse von Majuba Hill sollten die ursprünglichen Bohrlochkennungen, Probenahme- und Analysemethoden, Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren überprüft werden. Die Meldung zu RED-26-04 bestätigt einige Angaben nicht vollständig. Investoren sollten die Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden sowie bestehende Interessenkonflikte und Disclaimers sorgfältig studieren, bevor sie Entscheidungen treffen.