Copper One Resources: Bohrung MHB-40 am Majuba Hill Projekt

Copper One Resources Corp. meldet Bohrergebnis MHB-40 in Nevada. Geologen finden Hinweise auf Porphyrgänge, was die Exploration am Majuba Hill vorantreibt.

Copper One Resources Corp. hat den Abschluss der Bohrung MHB-40 am Majuba-Hill-Projekt im Pershing County, Nevada, offiziell bekannt gegeben. Diese Bohrung markiert den zweiten Erfolg des diamantgebohrten Phase-2-Programms für das Jahr 2026. Das Unternehmen verfolgt damit seine Strategie, das geologische Gesamtbild seiner zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Silber-Gold-Vorzeigelokalisation zu schärfen. Die Endtiefe der Bohrung MHB-40 betrug exakt 1.615 Fuß, was einer Tiefe von 492 Metern entspricht.

Geologische Funde und Porphyrgänge

Das Geologenteam von Copper One Resources Corp. dokumentierte bei der Auswertung des Bohrkerns spezifische mineralogische Merkmale. Es wurden mögliche Porphyrgänge vom D-Typ identifiziert, die mit einer durchdringenden phyllitischen Alteration einhergehen. Diese Alteration wird durch das Vorkommen von Quarz, Serizit und Pyrit charakterisiert. Solche geologischen Strukturen liefern wichtige Hinweise auf die hydrothermale Entwicklung und die Architektur des Kupfer-Porphyr-Systems. Die Beobachtungen deuten darauf hin, dass diese Adern Aufschluss über tiefer liegende Bereiche geben könnten, die für zukünftige Bohrungen relevant sind.

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Vergleich mit Bohrung MHB-39

Diese neuen Erkenntnisse setzen sich direkt mit den Ergebnissen der zuvor abgeschlossenen Bohrung MHB-39 in Verbindung. Bei MHB-39 hatte das Team gediegenes Kupfer sowie Kupferoxide im Bohrkern beobachtet. Während MHB-39 also direkte Mineralisierungsnachweise lieferte, fokussiert sich MHB-40 auf strukturelle Indikatoren wie die D-Type-Adern. Beide Bohrungen zusammen erreichen bereits eine Gesamttiefe von 3.075 Fuß, was 937 Metern entspricht. Sie bilden somit einen signifikanten Teil des ambitionierten Programms, das auf eine Gesamttiefe von bis zu 10.000 Fuß (3.048 Meter) ausgelegt ist.

Ausweitung des Explorationsprogramms

Copper One Resources Corp. hat das Phase-2-Bohrprogramm signifikant ausgeweitet, um das Verständnis des Majuba-Hill-Projekts zu vertiefen. Ziel ist es, das System durch systematische Exploration und verbesserte geologische Modellierung weiterzuentwickeln. Ein zentrales Milestone ist die Vorbereitung einer ersten Mineralressourcenschätzung nach dem Standard NI 43-101. Bisher wurden auf dem Projekt mehr als 95.000 Fuß (28.956 Meter) in über 100 Bohrlöchern niedergebracht. Diese umfangreiche Historie hat bereits ein großes hydrothermales Kupfer-Silber-Gold-System umrissen, das weiterhin Erweiterungspotenzial aufweist.

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Infrastruktur und Standortvorteile

Der Standort Majuba Hill bietet entscheidende logistische Vorteile für die weitere Exploration. Der US-Bundesstaat Nevada zählt zu den etablierten Bergbauregionen Nordamerikas und verfügt über eine stabile rechtliche und infrastrukturelle Basis. Am Projekt selbst besteht ganzjähriger Straßenzugang, der den Transport von Equipment und Proben erleichtert. Zudem befinden sich Stromversorgung und Wasser in der näheren Umgebung, was operative Abläufe effizient gestaltet. Eine qualifizierte Arbeitskräftebasis ist in der Region ebenfalls verfügbar, was die Durchführung komplexer Bohrprogramme unterstützt.

Weiterer Verlauf und Laboranalysen

Nun steht die Interpretation der geologischen Daten aus MHB-40 im Fokus. Die aktuellen Beobachtungen sind vorläufig und müssen noch durch umfassende Laboranalysen bestätigt werden. Erst diese Analysen werden zeigen, ob und in welchen Konzentrationen tatsächlich wirtschaftlich interessantes Kupfer vorhanden ist. Für Anleger und Marktbeobachter rückt damit eine spannende Phase in den Vordergrund. Die kommenden Unternehmensmeldungen und die Ergebnisse weiterer Bohrungen werden entscheiden, wie viel Substanz hinter den bisherigen geologischen Hinweisen steckt. Die Bestätigung der D-Type-Adern könnte dabei neue Bohrziele erschließen.