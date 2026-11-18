Copper One Resources Corp. schließt Bohrung MHB-41 am Projekt Majuba Hill ab. Geologische Merkmale deuten auf Mineralisation hin, während Labordaten noch ausstehen. Mehr zur aktuellen Phase-2-Exploration.

Copper One Resources Corp. hat die erfolgreiche Fertigstellung der Bohrung MHB-41 an seinem zu hundert Prozent unternehmenseigenen Projekt Majuba Hill im Pershing County, Nevada, bekannt gegeben. Diese Bohrung markiert den dritten Schritt im aktuellen Diamantbohrprogramm der Phase 2 im Jahr 2026 und wurde auf eine Gesamttiefe von bis zu 10.000 Fuß ausgerichtet, wobei MHB-41 eine Endtiefe von 1.850 Fuß, entspricht 564 Metern, erreichte. Die Veröffentlichung dieser Daten erfolgt vor dem Hintergrund politischer Entwicklungen, da das Bipartisan American Affordability and Jobs Act of 2026, identifiziert unter der Referenz S. 5653, am 10. November eine große Mehrheit für die Einleitung einer Debatte erhielt, was potenzielle Anreize für die Projektfinanzierung schaffen könnte.

Geologische Details der Bohrung MHB-41

Vorläufige geologische Untersuchungen des Bohrkerns haben mehrere signifikante Merkmale dokumentiert, die auf mineralisierte Systeme hinweisen. In einer Tiefe von etwa 177 Metern, spezifisch zwischen 580 und 581 Fuß, zeigte der Kern eine durchgängige Verkieselung. Innerhalb dieses Abschnitts konnten feinkörniger Pyrit und Chalkopyrit visuell identifiziert werden, was auf hydrothermale Alterationsprozesse schließen lässt.

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Weitere interessante Strukturen wurden in Form von Turmalinbrekzien beobachtet. Diese treten in den Boxintervallen 808,0 bis 817,6 Fuß sowie 1.066,7 bis 1.076,3 Fuß auf. Es ist jedoch wichtig festzuhalten, dass diese Intervalle keine durchgehend mineralisierten Mächtigkeiten darstellen. Die Analyse der Bruchstrukturen offenbarte zudem in einer Tiefe von etwa 1.261 Fuß, was rund 384 Metern entspricht, Überzüge auf einer Bruchfläche, die vorläufig als Hämatit und Tenorit interpretiert wurden.

Fortschritte im Phase-2-Explorationsprogramm

Die Bedeutung der Fertigstellung von MHB-41 liegt weniger in der einzelnen Bohrung, sondern im systematischen Fortschritt des erweiterten Explorationsprogramms von Copper One Resources Corp. Das Unternehmen arbeitet daran, das geologische Potenzial von Majuba Hill besser zu verstehen, um die Grundlage für einen ersten NI 43-101-konformen Bericht zu schaffen. Die vorläufigen visuellen Beobachtungen liefern wertvolle Daten zur Bewertung der Alteration und Mineralisierung, direkte geologische Korrelationen oder die Kontinuität der Mineralisierung konnten jedoch noch nicht nachgewiesen werden.

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Vorherige Bohrungen der Phase 2 liefern einen wichtigen Kontext für die aktuellen Ergebnisse. Das erste Bohrloch erreichte eine Tiefe von 1.460 Fuß, entspricht 445 Metern, und wurde wegen anhaltender Silifizierung tiefer gebohrt als ursprünglich geplant. Dabei wurde visuell identifiziertes gediegenes Kupfer sowie Kupferoxide dokumentiert. Das zweite Bohrloch erreichte 1.615 Fuß, entspricht 492 Metern, und identifizierte mögliche D-Typ-Adern in Verbindung mit ausgeprägter phyllischer Alteration aus Quarz, Serizit und Pyrit.

Wirtschaftliche Implikationen und politische Rahmenbedingungen

Die aktuelle Meldung ist in einem breiteren makroökonomischen Kontext zu betrachten. Der Erfolg von Copper One Resources Corp. bei der Darstellung einer aussagekräftigen Ressourcenschätzung könnte durch eine ratifizierte Reform der Bergbaugesetze begünstigt werden. Der Bipartisan American Affordability and Jobs Act of 2026 (S. 5653) zielt darauf ab, einen günstigeren regulatorischen Rahmen zu schaffen, was als zusätzlicher Anreiz für Projektfinanzierer dienen kann. Die Abstimmung am 10. November unterstreicht die politische Aufmerksamkeit für solche infrastrukturellen Vorhaben.

Weiterer Verlauf der Exploration

Trotz der positiven visuellen Hinweise bleibt der nächste kritische Schritt die Auswertung der Laboranalysen der Bohrkernproben. Diese Daten sind entscheidend, um die vorläufigen geologischen Beobachtungen in quantifizierbare Kupfergehalte und wirtschaftlich abbaubare Mineralisierung umzuwandeln. Copper One Resources Corp. wird die vorliegenden Informationen nutzen, um die geologische Interpretation des Majuba-Hill-Systems weiter zu verfeinern.

Investoren und Stakeholder sollten die aktuellen Daten nicht isoliert betrachten. Die Abfolge der vergangenen Bohrungen zeigt eine konsistente Strategie, tiefe geologische Strukturen zu erkunden. Die Kombination aus Silifizierung, spezifischen Mineralien wie Chalkopyrit und strukturellen Brüchen liefert ein kohärentes Bild der geologischen Histore des Standorts. Die weiteren Schritte hängen von den analytischen Ergebnissen ab, die das Potenzial für eine weitere Vertiefung der Exploration bestimmen werden.