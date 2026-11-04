Copper One Resources erweitert Bohrprogramm in Nevada auf 10.000 Fuß

Copper One Resources verdreifacht das Bohrprogramm am Majuba Hill Projekt in Nevada. Erste Bohrungen zeigen visuelles Kupfer und intensive Verkieselung. Weitere Schritte folgen.

Copper One Resources Corp. hat einen signifikanten operativen Meilenstein auf dem Majuba Hill Projekt im Pershing County, Nevada, erreicht. Das Unternehmen hat die erste Bohrung der Phase-2-Diamantbohrkampagne abgeschlossen und dabei visuelles gediegenes Kupfer entdeckt. Die Bohrung MHB-39 erreichte eine Endtiefe von 1.460 Fuß, was rund 445 Meter entspricht, und übertraf dabei die ursprünglich geplante Tiefe von 1.250 Fuß deutlich.

Ausweitung des Bohrprogramms auf 10.000 Fuß

Ursprünglich war für das Majuba Hill Projekt ein Bohrprogramm mit 5.000 Fuß geplant. Copper One Resources hat dieses Programm jedoch kurzfristig auf bis zu 10.000 Fuß verdreifacht. Diese Entscheidung wurde getroffen, bevor die Ergebnisse der ersten Phase der Kampagne vollständig ausgewertet waren. Das Unternehmen betrachtet diese neuen Bohrungen als so kritisch, dass der Betrieb im Schichtmodell rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, durchgeführt wird.

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Die Verlängerung der Bohrung MHB-39 ging auf die anhaltende Verkieselung des Bohrkerns zurück. Das Bohrteam entschloss sich, über die projektierte Tiefe hinauszugehen, um die in der Tiefe angetroffene Alteration genauer zu untersuchen. Dies geschah um 17 Prozent tiefer als ursprünglich vorgesehen, was auf geologische Signale hinweist, die eine intensivere Exploration rechtfertigen.

Geologische Bedeutung der visuellen Kupferfunde

In der Bohrung MHB-39 wurde in einer Tiefe von 332 Metern visuell gediegenes Kupfer identifiziert. Diese visuelle Identifizierung ist vorläufig und ersetzt keine zertifizierten Laboranalysen. Dennoch stellt sie einen wichtigen Hinweis dar. Die intensive Verkieselung deutet darauf hin, dass das ursprüngliche Umgebungsgestein stark durch kieselsäurehaltige hydrothermale Lösungen umgewandelt wurde. Dabei wurden ursprüngliche Minerale großflächig durch Quarz verdrängt.

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Für die Kupferexploration liefert dieser Befund wertvolle Informationen über die Struktur und die Art einer potenziellen Lagerstätte. Eine intensive Verkieselung tritt häufig im inneren Kern eines hydrothermalen Systems auf. Sie dient Geologen als Wegweiser, der anzeigt, dass hier ein massives hydrothermales System aktiv war. Dies gilt als Grundvoraussetzung für die Entstehung großer Kupferlagerstätten.

Britisches Columbia und zukünftige Laborergebnisse

Neben dem Fokus auf Nevada erweitert Copper One Resources sein Portfolio. Das Unternehmen verfügt über ein zweites Kupferprojekt in British Columbia, das ebenfalls für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Der aktuelle operative Fortschritt in Nevada ist jedoch der primäre Treiber für die jüngste Entwicklung. Ob sich daraus ein nachhaltiger Kursanstieg ergibt, hängt maßgeblich von den Ergebnissen der ausstehenden Laboranalysen ab.

Die aktuellen Erkenntnisse bestätigen, dass das hydrothermale System groß und intensiv war. Es war in der Lage, hochgradiges, reines Kupfermetall direkt auszufällen. Dies ist ein starkes Argument für das Unternehmen, an genau dieser Stelle weitere und tiefere Bohrungen anzusetzen. Die Kombination aus dem ausgeweiteten Bohrprogramm, den noch ausstehenden Laborergebnissen und dem zweiten Projekt in British Columbia bildet eine interessante Explorationsgeschichte. investors sollten jedoch die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden beachten sowie bestehende Interessenkonflikte und Disclaimers berücksichtigen.