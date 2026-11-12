Copper One Resources: Fortschritt beim Bohren auf Majuba Hill

Copper One Resources Corp. schließt zwei Bohrlöcher auf Majuba Hill ab. Das expandierte Phase-2-Programm zielt auf eine erste Ressourcenschätzung für Kupfer, Silber und Gold.

Das Explorationsunternehmen Copper One Resources Corp. hat einen bedeutenden operativen Meilenstein auf seinem Majuba-Hill-Projekt im Pershing County, Nevada, gemeldet. Im Rahmen des erweiterten Phase-2-Diamantkernbohrprogramms, das eine Gesamttiefe von bis zu 10.000 Fuß (ca. 3.048 Meter) abdeckt, wurden die ersten beiden Bohrungen dieser Phase erfolgreich abgeschlossen. Die Aktionäre und Marktbeobachter verfolgen diese Entwicklung mit großem Interesse, da sie direkt zur Vorbereitung der ersten formalen Ressourcenschätzung für Kupfer, Silber und Gold beiträgt.

Abschluss der Bohrungen MHB-39 und MHB-40

Die offiziellen Mitteilungen des Unternehmens datieren den Abschluss der Bohrung MHB-40 auf Anfang November 2026. Dieses Bohrloch erreichte eine Endtiefe von 1.615 Fuß (492 Metern) und ist das zweite Loch in der aktuellen Phase der Untersuchungen. Zusammen mit der zuvor abgeschlossenen Bohrung MHB-39, die eine Länge von 1.460 Fuß (445 Metern) aufwies, summieren sich die abgeschlossenen Meter beider Bohrlöcher auf eine Gesamtlänge von 3.075 Fuß (937 Metern). Diese quantitativen Daten bilden die physikalische Grundlage für die aktuellen geologischen Interpretationen.

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Das Geologenteam von Copper One Resources Corp. hat bei der Auswertung der Bohrkerne spezifische mineralogische Hinweise identifiziert, die über bloße operative Fortschritte hinausgehen. Bei der Bohrung MHB-40 wurden mögliche Porphyrgänge vom sogenannten D-Typ beobachtet. Diese geologischen Strukturen sind typischerweise mit einer durchdringenden phyllitischen Alteration verbunden, die sich durch das Vorhandensein von Quarz, Serizit und Pyrit auszeichnet. Solche Verwässerungen sind Schlüsselindikatoren für die hydrothermale Entwicklung eines Porphyr-Systems.

Geologische Signale und Laboranalysen

Neben den neuen Erkenntnissen aus MHB-40 liefert die erste Bohrung MHB-39 weitere wertvolle Daten für das Gesamtmodell. Das Team beobachtete dort gediegenes Kupfer sowie Kupferoxide im Bohrkern. Diese Kombination aus primären und oxidierten Mineralien deutet auf komplexe geochemische Zonen hin, die für die weitere Exploration von großer Relevanz sind. Die geologischen Beobachtungen auf beiden Standorten sind jedoch vorläufig und unterliegen noch der Bestätigung.

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Die definitive Klärung, ob und in welchen Konzentrationen tatsächlich wirtschaftlich relevantes Kupfer vorliegt, obliegt den kommenden Laboranalysen. Copper One Resources Corp. betont, dass die aktuelle Phase der Arbeit darauf abzielt, das geologische Gesamtbild besser zu verstehen und die nächsten Bohrziele entsprechend präzise auszurichten. Es geht nicht allein um die Produktion von Bohrmeter-Zahlen, sondern um die präzise kartierung der geologischen Architektur des Systems.

Ausweitung der Exploration auf Redonda und Majuba Hill

Parallel zu den Aktivitäten in Nevada expandiert das Unternehmen auch sein Portfolio in British Columbia, Kanada. Auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Redonda auf der West Redonda Island läuft ein separates Diamantbohrprogramm über 2.400 Meter. Hierbei konzentriert sich die Exploration auf ein Porphyr-System, das vorrangig auf Kupfer und Molybdän abzielt. Diese parallelen Projekte zeigen die strategische Breite der Explorationsstrategie von Copper One Resources Corp.

Das ambitionierte Ziel auf Majuba Hill ist die Erarbeitung einer ersten Mineralressourcenschätzung, die den strengen technischen Standards von NI 43-101 entspricht. Bisher wurden auf dem Projekt mehr als 95.000 Fuß (28.956 Meter) in über 100 Bohrlöchern niedergebracht. Diese extensive historische Datenbank umreißt ein großes hydrothermales Kupfer-Silber-Gold-System, das nach Angaben des Unternehmens weiterhin erhebliches Erweiterungspotenzial aufweist.

Infrastrukturelle Vorteile und zukünftige Schritte

Die strategische Lage des Majuba-Hill-Projekts in Nevada bietet erhebliche logistische Vorteile für die weitere Entwicklung. Der US-Bundesstaat gilt als etablierte Bergbauregion Nordamerikas mit einem günstigen regulatorischen Umfeld. Majuba Hill verfügt über ganzjährigen Straßenzugang, und die notwendigen Versorgungsressourcen wie Strom und Wasser befinden sich in der näheren Umgebung. Zudem ist eine qualifizierte Arbeitskräftebasis im Region verfügbar, was die Betriebskosten und die Implementierung neuer Bohrprogramme erleichtert.

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Für Anleger und Marktbeobachter rückt nun eine entscheidende Phase in den Fokus. Die kommenden Wochen und Monate werden zeigen, ob die Interpretation der möglichen D-Type-Adern in MHB-40 durch die Laboranalysen bestätigt wird. Ebenso relevant ist die Frage, ob weitere Bohrungen Hinweise auf tiefer liegende Kupfermineralisierungen liefern, die für die langfristige Wirtschaftlichkeit des Projekts entscheidend sein könnten. Copper One Resources Corp. steht vor der Aufgabe, diese geologischen Puzzleteile zu einem schlüssigen Modell für die Ressourcenklassifizierung zusammenzufügen.