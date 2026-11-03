Copper One Resources: MHB-39 Bohrung trifft auf gediegenes Kupfer in Nevada

Copper One Resources meldet sichtbares Kupfer in der Bohrung MHB-39 am Majuba Hill Projekt. Das Bohrprogramm in Nevada wurde auf 10.000 Fuß erweitert.

Das Explorationsunternehmen Copper One Resources Corp. hat einen bedeutenden operativen Meilenstein bei seinem Flaggschiffprojekt am Majuba Hill in Nevada erreicht. Der Abschluss der ersten Bohrung namens MHB-39 markiert den Beginn der zweiten Phase des Diamantbohrprogramms, das auf eine Gesamtlänge von bis zu 10.000 Fuß ausgelegt ist. Innerhalb dieses Bohrlochs wurde visuell identifiziertes gediegenes Kupfer in einer Tiefe von 332 Metern beziehungsweise 1.090 Fuß nachgewiesen. Diese Fundstelle liegt im Pershing County, wo das Unternehmen über hundertprozentige Eigentumsrechte an den Explorationsflächen verfügt.

Ergebnisse der MHB-39 Bohrung und geologische Bedeutung

Die Bohrung MHB-39 hat den direkten Nachweis von sichtbarem metallischen Kupfer erbracht, was als starkes positives Signal in der frühen Explorationsphase gewertet wird. Die visuelle Identifizierung steht derzeit noch aus und dient nicht als Ersatz für finale Laboranalysen der Gesteinsproben. Dennoch bestätigt der Fund, dass das hydrothermale System unter der Erdoberfläche großräumig und intensiv aktiv war. Dieser Umstand deuten darauf hin, dass die geologischen Bedingungen für die Entstehung einer wirtschaftlich relevanten Kupferlagerstätte vorliegen. Die Anwesenheit von gediegenem Kupfer innerhalb dieses Systems unterstreicht die Fähigkeit der hydrothermalen Fluide, hochgradiges, reines Kupfermetall direkt auszufällen.

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Erweiterung des Bohrprogramms auf 10.000 Fuß

Hinter der Entscheidung, das ursprüngliche Bohrprogramm von 5.000 Fuß auf bis zu 10.000 Fuß zu verdreifachen, stehen spezifische geologische Befunde. Das Team entschloss sich, über die projizierte Bohrtiefe hinaus zu bohren, um insgesamt 17 Prozent tiefer zu gelangen. Grund für diese Verlängerung war die anhaltende Verkieselung des Bohrkerns, die auf einen extrem hohen Durchsatz hydrothermaler Lösungen hindeutet. Durch diese Verdrängung der ursprünglichen Minerale durch Quarz entsteht eine Struktur, die typisch für porphyrische Kupferlagerstätten ist. Diese Art von Lagerstätten zählt zu den weltweit wichtigsten Lieferanten von Kupfer und erfordert solche stabilen, langanhaltenden Ströme fluidaler Lösungen.

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Betriebliche Maßnahmen und zeitliche Einordnung

Um die erweiterte Phase des Bohrprogramms schnellstmöglich abzuschließen, hat Copper One Resources Corp. den Betrieb entsprechend angepasst. Die Arbeiten werden im Schichtbetrieb rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, fortgeführt. Die erste Phase des Programms umfasste ursprünglich 4.015 Fuß tatsächlich gebohrte Tiefe, wobei die Resultate dieser ersten Phase noch ausstehen. Die Veröffentlichung der aktuellen Nachricht erfolgte am Freitag nach Börsenschluss. Trotz der operativen Intensivierung betonen die Verantwortlichen, dass die visuelle Bestätigung von Kupfer nicht die endgültigen chemischen Analysen ersetzt, die notwendig sind, um die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Fundstelle zu bewerten.

Ausblick für Anleger und weitere Projektphasen

Für Anleger und Interessenten stellt sich die Frage, ob Copper One Resources Corp. aus diesen Explorationsaktivitäten wirtschaftlich relevante Lagerstätten entwickeln kann. Die laufenden Bohrprogramme und die Ausweitung des Portfolios, einschließlich eines zweiten Projekts in British Columbia, liefern konkrete Ansatzpunkte zur Bewertung des Unternehmens. Die anhaltende Verkieselung und das gefundene Kupfer in der Bohrung MHB-39 sind Indikatoren für das Potenzial der Lagerstätte. Die endgültige Bewertung des Erfolgs hängt jedoch maßgeblich von den Ergebnissen der ausstehenden Laboranalysen ab, die die visuellen Beobachtungen wissenschaftlich validieren müssen.