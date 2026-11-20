Copper One Resources Corp. schließt Bohrung MHB-41 am Projekt Majuba Hill in Nevada ab. Vorläufige geologische Daten zeigen Silifizierung und Mineralisierungen für die NI-43-101 Studie.

Copper One Resources Corp. hat den Abschluss der Bohrung MHB-41 am Projekt Majuba Hill im Bundesstaat Nevada bekannt gegeben. Diese Bohrung ist das dritte Vorhaben innerhalb des Diamantbohrprogramms der Phase 2 im Jahr 2026. Das Unternehmen betreibt das Projekt vollständig im Eigentum auf dem 100-prozentigen Grundstück im Pershing County. Die Gesamttiefe des ursprünglichen Plans lag bei bis zu 10.000 Fuß, was etwa 3.048 Metern entspricht. Das spezifische Bohrloch MHB-41 erreichte jedoch eine Endtiefe von 1.850 Fuß, was rund 564 Metern entspricht. Diese Zahlen bilden die aktuelle Grundlage für die geologische Auswertung.

Geologische Details der Bohrung MHB-41

Die vorläufigen geologischen Untersuchungen der Bohrung MHB-41 haben signifikante visuell identifizierbare Merkmale zutage gefördert. Im Bereich von etwa 177 Metern Tiefe, spezifisch zwischen 580 und 581 Fuß, dokumentierte das Team eine weitverbreitete Verkieselung. Begleitend dazu wurden feinkörnige Mineralien wie Pyrit und Chalkopyrit im Bohrkern beobachtet. Diese Silikifizierung erstreckte sich über einen durchgehenden Abschnitt und gilt als wichtiger Indikator für hydrothermale Prozesse.

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Neben der Verkieselung identifizierte das Explorationsteam Turmalinbrekzien in verschiedenen Tiefenabschnitten des Bohrlochs. Diese geologischen Strukturen wurden in den Boxintervallen zwischen 808,0 und 817,6 Fuß sowie zwischen 1.066,7 und 1.076,3 Fuß verzeichnet. Die visuelle Analyse der Kernboxen zeigt, dass es sich bei diesen Abschnitten nicht um durchgehend mineralisierte Mächtigkeiten handelt. Dennoch liefern die Turmalinbrekzien wertvolle Hinweise auf strukturelle Schwächezonen im Gestein.

In einer Tiefe von etwa 1.261 Fuß, was annähernd 384 Metern entspricht, wurden zusätzliche bruchrelevante Überzüge dokumentiert. Diese Merkmale wurden vorläufig als Hämatit und Tenorit identifiziert. Die Interpretation steht jedoch unter dem Vorbehalt einer technischen Überprüfung durch zertifizierte Experten. Diese visuellen Beobachtungen liefern zusätzliche Informationen zur laufenden Bewertung der Alteration und Mineralisierung. Sie dienen der Unterstützung der geologischen Modelle im Majuba Hill System.

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Einordnung im Kontext der Phase-2-Exploration

Die Bedeutung dieser Meldung liegt nicht isoliert in der einzelnen Bohrung, sondern im Fortschritt des erweiterten Explorationsprogramms. Copper One Resources Corp. arbeitet systematisch daran, das geologische Potenzial des Projekts besser zu verstehen. Die Fertigstellung von MHB-41 liefert weitere vorläufige Kernbeobachtungen. Allerdings konnte noch keine direkte geologische Korrelation oder Kontinuität der Mineralisierung zu vorherigen Bohrungen nachgewiesen werden. Die eigentliche Relevanz ergibt sich aus der Akkumulation der Daten über mehrere Bohrungen hinweg.

Das erste Bohrloch der neuen Phase 2 erreichte eine Tiefe von 1.460 Fuß, was 445 Metern entspricht. Es wurde tiefer gebohrt als ursprünglich geplant, aufgrund anhaltender Silifizierung. Im Bohrkern dieses ersten Lochs wurde visuell identifiziertes gediegenes Kupfer dokumentiert. Auch Kupferoxide wurden in diesem Abschnitt beobachtet, was auf komplexe Oxidationszonen hindeutet. Diese Ergebnisse bildeten die Basis für die weiteren Bohrungen.

Das zweite Bohrloch in dieser Kampagne erreichte eine Tiefe von 1.615 Fuß, entspricht 492 Metern. Die geologische Protokollierung dort identifizierte mögliche D-Typ-Adern. Diese Adern stehen in Verbindung mit einer ausgeprägten phyllischen Alteration aus Quarz, Serizit und Pyrit. Das Unternehmen wertet diese Befunde als wichtige Ansatzpunkte für die weitere geologische Interpretation. Die Abfolge der Bohrmeldungen zeigt einen strategischen Aufbau der Datengrundlage.

Ausblick auf Ressourcenschätzung und Marktfaktoren

Das ultimative Ziel von Copper One Resources ist die Erstellung eines ersten NI 43-101-konformen Berichts. Für diesen Bericht sind ausreichende Daten aus der Exploration zwingend erforderlich. Die aktuelle Meldung soll nicht isoliert betrachtet werden, sondern als Teil des schrittweisen Aufbaus dieser Datenbasis. Laboranalysen der Bohrkernproben sind entscheidend, um die vorläufigen visuellen Beobachtungen zu verifizieren. Erst diese Analysen können spezifische Kupfergehalte oder wirtschaftlich abbaubare Mineralisierung beweisen.

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Ein ratifiziertes Gesetzgebungsverfahren könnte den weiteren Erfolg der Exploration beeinflussen. Der Bipartisan American Affordability and Jobs Act of 2026 (S. 5653) ist eine überparteiliche Initiative. Eine große Mehrheit stimmte am 10. November für die Einleitung einer Debatte zu diesem Gesetz. Sollte die Reform der Bergbaugesetze ratifiziert werden, könnte dies einen zusätzlichen Anreiz für Projektfinanzierer darstellen. Eine aussagekräftige Ressourcenschätzung und eine gewinnversprechende Machbarkeitsstudie wären dadurch potenziell leichter zu präsentieren. Investoren beobachten diese regulatorischen Entwicklungen genau im Zusammenhang mit Projekten wie Majuba Hill.