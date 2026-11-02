Copper One Resources verdoppelt Bohrprogramm in Nevada bei Fund von gediegenem Kupfer

Copper One Resources Corp. hat das Bohrprogramm am Majuba Hill Projekt in Nevada deutlich erweitert und visuelle Hinweise auf reines Kupfer sowie intensive Verkieselung entdeckt, was wichtige Schlüsse auf die Größe des hydrothermalen Systems zulässt.

Die Copper One Resources Corp. meldet signifikante Fortschritte im operativen Bereich ihres Kupferprojekts, die zu einem entscheidenden Zeitpunkt für das Unternehmen eintreten. Während der Markt auf verschiedene potenzielle Kurstreiber reagiert, steht nicht allein das sichtbare Kupfer im Bohrkern im Fokus, sondern die strategische Kombination aus einem massiv ausgeweiteten Bohrprogramm, den noch ausstehenden Laborergebnissen und der Bedeutung eines zweiten Standorts in British Columbia.

Diese Entwicklungen zeichnen ein interessantes Bild der explorativen Aktivitäten des Unternehmens. Ob diese operativen Verbesserungen jedoch in einen nachhaltigen Börsenkursanstieg münden, hängt maßgeblich von den Ergebnissen der kommenden chemischen Analysen ab. Es ist daher von höchster Bedeutung, dass Investoren die offiziellen Ad-hoc-Mitteilungen sowie die gesetzlichen Einreichungen bei den Aufsichtsbehörden sorgfältig prüfen, um sich ein vollständiges Bild der Risikolage und der aktuellen Lage zu verschaffen. Die nachfolgenden Informationen dienen ausschließlich der Darstellung der aktuellen geschäftlichen Entwicklung und ersetzen keine individuelle Finanzberatung.

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Bohrprogramm auf Majuba Hill nahezu verdreifacht

Das ursprüngliche Bohrplanungskonzept auf dem Majuba-Hill-Projekt im US-Bundesstaat Nevada wurde drastisch angepasst und nahezu verdreifacht. Statt der ursprünglich geplanten 5.000 Fuß wurde das Programm auf bis zu 10.000 Fuß erweitert, und dies bereits bevor die Ergebnisse der ersten Phase vollständig ausgewertet und interpretiert waren. Diese Entscheidung unterstreicht die hohe Priorität, die Copper One den aktuellen Explorationsarbeiten beimisst. Das Bohrteam arbeitet im Schichtbetrieb rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, um diesen ambitionierten Zeitplan einzuhalten.

Mit der Fertigstellung der Bohrung MHB-39 wurde ein wichtiger Meilenstein der zweiten Bohrphase erreicht. Diese Bohrung erreichte eine Endtiefe von 1.460 Fuß, was etwa 445 Metern entspricht, und übertraf damit die projektierte Tiefe von 1.250 Fuß deutlich. Der Grund für diese Erweiterung war die anhaltende Verkieselung des Bohrkerns, die das Geologenteam veranlasste, tiefer zu bohren, um die in der Tiefe angetroffenen Gesteinsveränderungen genauer zu untersuchen.

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Die visuelle Identifizierung von gediegenem Kupfer in einer Tiefe von 332 Metern stellt ein vorläufiges, jedoch sehr vielversprechendes Ergebnis dar. Aus geologischer Perspektive ist die beobachtete anhaltende Verkieselung ein starkes Signal. Sie deutet darauf hin, dass das ursprüngliche Gestein über einen großen Raum hinweg extrem stark durch kieselsäurehaltige hydrothermale Lösungen umgewandelt wurde. Dabei wurden die ursprünglichen Minerale großflächig durch Quarz verdrängt.

Hydrothermale Signaturen deuten auf Lagerstätte hin

Für die Kupferexploration ist dies ein positiver Indikator, der auf einen sehr hohen Flüssigkeitsdurchsatz und einen zentralen Bereich des hydrothermalen Systems schließen lässt. Solche quarzreichen Alterationszonen dienen Geologen als Wegweiser für die Lage potentieller Lagerstätten. Die visuelle Sichtung von reinem Kupfermetall bestätigt, dass das hydrothermale System nicht nur intensiv war, sondern auch in der Lage war, hochgradiges Kupfer direkt auszufällen. Dieser Fund ist ein starker Grund für das Unternehmen, weitere tiefe Bohrungen anzusetzen.

Copper One Resources Corp. befindet sich in einer wichtigen Phase, in der es gelingen muss, aus seinen Explorationsprojekten wirtschaftlich relevante Lagerstätten zu entwickeln. Das bestehende Kupferangebot ist essenziell für den Ausbau von Stromnetzen und der Infrastruktur für den technologischen Fortschritt. Die laufenden Programme und die Erweiterung des Portfolios liefern konkrete Ansatzpunkte, um die weitere Entwicklung des Unternehmens und den Erfolg seiner Strategie zu verfolgen.

Investoren sollten diese Entwicklung mit Interesse verfolgen, da sie Hinweise auf die zukünftige Rentabilität des Projekts geben kann.