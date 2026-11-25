Copper One Resources Corp. erwartet erste Labordaten aus Nevada und Kanada. Die Ergebnisse entscheiden über wirtschaftliche Bewertung der Kupfervorkommen.

Das Explorationsunternehmen Copper One Resources Corp. steht am Scheideweg einer entscheidenden Phase in der Bewertung seiner Rohstoffprojekte. Die anstehenden Bohrergebnisse aus dem Majuba-Hill-Projekt im US-Bundesstaat Nevada und dem Redonda -Projekt in der kanadischen Provinz British Columbia sind für das Unternehmen von existenzieller Bedeutung. Diese Daten markieren den Übergang von rein geologischen Hypothesen zu konkret bewertbaren mineralischen Ressourcen. Da in letzter Zeit mehrere Bohrloch-Fertigstellungen gemeldet wurden, stehen jetzt die ersten aussagekräftigen Laboranalysen ins Haus, die über den zukünftigen Wert der Projekte entscheiden könnten.

Von der Sichtprobe zur zertifizierten Ressource

Das primäre Ziel der aktuellen zweiten Bohrphase, die eine Länge von bis zu 10.000 Fuß umfasst, ist die Erstellung einer ersten offiziellen Ressourcenschätzung nach dem kanadischen Standard NI 43-101. Ohne diese international anerkannte Zertifizierung bleibt für Investoren unklar, welche Mengen an Kupfer, Silber und Gold tatsächlich im Untergrund vorhanden sind und wirtschaftlich abbaubar wären. In den jüngst abgeschlossenen Bohrlöchern, darunter die Löcher MHB-39 und MHB-41 am Standort Majuba Hill, wurden bereits visuelle Hinweise auf gediegenes Kupfer, Kupferoxide und Kupferkies festgestellt. Diese sichtbaren Funde sind ein wichtiger erster Indikator, reichen aber allein noch nicht aus, um die Wirtschaftlichkeit eines Bergwerkssystems zu beweisen. Erst die bevorstehenden Laboranalysen, auch Assays genannt, liefern die exakten Metallgehalte und klären die räumliche Kontinuität der Lagerstätten, was für eine spätere Bergbauplanung unverzichtbar ist.

Also read One Piece und mehr bei Aldi Süd: Monopoly-Brettspiel in verschiedenen Versionen für 12,99 Euro

Strategische Lage Nevada und zweiter Standort Kanada

Ein nachgewiesenes großes Kupfersystem in Nevada ist aufgrund der dort extrem bergbaufreundlichen regulatorischen Rahmenbedingungen besonders attraktiv. Die US-Strategie zur Sicherung heimischer kritischer Rohstoffe erhöht das Interesse größerer Partner oder potenzieller Übernehmer an Projekten wie Majuba Hill. Parallel dazu dient das zu 100 Prozent im Eigentum von Copper One Resources Corp. befindliche Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda in British Columbia als wichtiger zweiter Werttreiber. Dieses Projekt hilft, das unternehmerische Risiko zu diversifizieren und sich nicht ausschließlich auf ein einzelnes Explorationsfeld zu verlassen. Die in Redonda erzielten starken Laborergebnisse rechtfertigen einen koordinierten und kosteneffizienten Explorationsansatz für die gesamte Region.

Advertisement

Kontinuität und Tiefe der Mineralisierung bestätigt

Frühere Bohrungen, die in den Jahren 2023 und 2025 durchgeführt wurden, hatten bereits langstreckige Kupfer-Molybdän-Mineralisierungen aufgedeckt. Zu den bemerkenswerten Ergebnissen zählten unter anderem 350 Meter mit 0,244 Prozent Kupfer. Die aktuellen Diamantbohrungen, exemplarisch vertreten durch die Löcher RED-26-02 und RED-26-03, sollen nun den Beweis erbringen, dass sich dieses geologische System weiter in die Tiefe und seitlich verbreitert. Am Standort Majuba Hill wurden bereits mehr als 27.400 Meter in über 100 Bohrlöchern niedergebracht. Diese historischen und neueren Daten bilden die Basis, um aussichtsreiche Zielgebiete für die Erweiterung des Phase-2-Programms auf bis zu 10.000 Fuß beziehungsweise rund 3.048 Meter präzise einzugrenzen.

Gefahrenpotenzial und wirtschaftliche Abhängigkeit von Kupfer

Die Aktien von Explorationsunternehmen wie Copper One Resources Corp. gelten als hochspekulativ. Bleiben die Laborergebnisse hinter den geologischen Erwartungen zurück, sind erhebliche Wertverluste an der Börse wahrscheinlich. Eine sorgfältige Prüfung der ursprünglichen Bohrlochkennungen, Probennahme- und Analysemethoden sowie der Qualitätssicherungsverfahren ist vor jeder Investition unabdingbar, da die angegebenen Längen Abschnitte entlang des Bohrlochs und keine nachgewiesenen tatsächlichen Mächtigkeiten darstellen. Langfristig ist der Bedarf an Kupfer unumgänglich, da weder leistungsfähige Stromnetze noch die elektrische Infrastruktur für den digitalen und KI-gesteuerten Boom ohne diese Metallreserven ausgebaut werden können. Die weiteren Entwicklungen im Bereich der Rohstoffexploration bleiben daher intensiv zu beobachten.