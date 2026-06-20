Copper One senkt Kaufpreis für Majuba-Hill-Projekt und sichert sich vollständige Kontrolle

Copper One Resources Corp. gibt den Abschluss einer Änderungsvereinbarung zum Erwerb des Kupfer-Silber-Gold-Projekts Majuba Hill in Nevada bekannt. Der Barkaufpreis wurde auf 1,3 Millionen US$ reduziert, was einer Einsparung von rund 2,7 Millionen US$ gegenüber der ursprünglichen Option entspricht. Durch die 100%ige Übernahme gewinnt das Unternehmen Flexibilität für Explorationsarbeiten, Zielverfeinerung und strategische Bewertungen. Das Projekt befindet sich in der erstplatzierten Bergbaujurisdiktion Nevada und profitiert von der regionalen Infrastruktur und Erfahrung. Die Transaktion unterstreicht Copper Ones Strategie, sich in einer Zeit steigender Kupfernachfrage durch Elektromobilität, Energieinfrastruktur und nationaler Sicherheitsinteressen zu positionieren. Der Abschluss wird über die Tochtergesellschaft BAM BAM Nevada Inc. abgewickelt.

Copper One Resources Corp. hat eine Änderungsvereinbarung abgeschlossen, um den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill in Nevada zu einem reduzierten Barkaufpreis von 1,3 Millionen US$ zu vollziehen.

Die Transaktion senkt den ursprünglich geplanten Kaufpreis um etwa 2,7 Millionen US$ und stärkt nach Unternehmensangaben die finanzielle Flexibilität für Explorationsaktivitäten, die Verfeinerung von Bohrzielen und die Bewertung strategischer Alternativen. Das Projekt liegt in der bergbaufreundlichen Jurisdiktion Nevadas, einem Standort mit etablierter Infrastruktur und Historie in der Mineralexploration. Die Nachfrage nach Kupfer bleibt global hoch, getrieben durch Elektrifizierung, Energiewende und Infrastrukturprojekte. Mit der vollen Kontrolle über Majuba Hill positioniert sich Copper One in einem sich entwickelnden nordamerikanischen Kupfermarkt.

Das Unternehmen sieht in der Akquisition eine bedeutende Explorationschance und einen Schritt zur langfristigen Wertschöpfung für Aktionäre. Der Abschluss erfolgt voraussichtlich über die Tochtergesellschaft BAM BAM Nevada Inc. nach Erfüllung üblicher Bedingungen. Weitere Informationen folgen nach Vollzug der Transaktion





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