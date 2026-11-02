Copper One: Visuelles Kupfer in Nevada-Bohrung MHB-39

Copper One Resources meldet visuelles gediegenes Kupfer in der Bohrung MHB-39 in Nevada. Das Bohrprogramm wird auf 10.000 Fuß erweitert.

Copper One Resources Corp. hat einen wichtigen operativen Meilenstein bei seinem Majuba Hill Projekt im Pershing County, Nevada, erreicht. Das Unternehmen gab bekannt, dass die erste Bohrung des Phase-2-Diamantbohrprogramms mit der Bezeichnung MHB-39 erfolgreich abgeschlossen wurde. In einer Tiefe von 332 Metern wurden visuelle Anzeichen für gediegenes Kupfer im Bohrkern identifiziert. Diese Entdeckung markiert den Beginn einer erweiterten Explorationskampagne am Flaggschiff-Projekt des Unternehmens.

Verdopplung des Bohrprogramms in Nevada

Ursprünglich war ein Bohrprogramm mit einer geplanten Gesamtlänge von 5.000 Fuß vorgesehen. Aufgrund der vielversprechenden geologischen Indikatoren und der anhaltenden Verkieselung im Bohrkern hat das Management jedoch entschieden, das Programm erheblich auszuweiten. Die neue Zielsetzung liegt nun bei bis zu 10.000 Fuß, was einer Verdopplung der ursprünglich geplanten Tiefe entspricht. Selbst bevor die Ergebnisse der ersten Phase vollständig ausgewertet sind, wurden die Arbeiten intensiviert, um das Potenzial der Lagerstätte besser zu verstehen.

Also read Copper One schließt erste Bohrung des 10.000-Fuß-Programms in Majuba Hill ab

Anhaltende Verkieselung als positives Signal

Ein entscheidender Faktor für die Entscheidung zur Vertiefung ist das Vorhandensein einer anhaltenden Verkieselung im Gestein. In der Mineralexploration deutet dies darauf hin, dass hydrothermale Lösungen, die reich an Metallen sind, durch das ursprüngliche Umgebungsgestein geflossen sind. Dieser Prozess hat die vorhandenen Minerale großflächig durch Quarz ersetzt. Für Kupferexploratoren ist dies ein starkes positives Signal, da es auf hohe Flüssigkeitsdurchsätze und die mögliche Existenz einer großen Porphyr-Kupfer-Lagerstätte hindeutet.

Gediegenes Kupfer bestätigt hydrothermales System

Neben der Verkieselung ist die visuelle Identifizierung von reinem Kupfermetall von großer Bedeutung. Der Fund in Bohrung MHB-39 zeigt, dass das hydrothermale System nicht nur aktiv war, sondern auch hochgradiges Kupfer direkt ausfällte. Dies bestätigt die Theorie, dass es sich um ein stabiles und langanhaltendes geologisches System handelt. Obwohl diese Beobachtungen vorläufig sind und keine Laboranalysen ersetzen, liefern sie eine solide Grundlage für weitere Untersuchungen.

Advertisement

Rund-um-die-Uhr-Betrieb für tiefere Bohrungen

Um das erweiterte Bohrprogramm zügig umzusetzen, arbeitet Copper One Resources im Schichtbetrieb. Die Bohrarbeiten finden sieben Tage in der Woche rund um die Uhr statt. Diese intensive Arbeitsweise soll sicherstellen, dass die tieferen Schichten schnell erreicht und untersucht werden können. Das Unternehmen betont, dass die visuellen Befunde zwar ermutigend sind, aber erst die endgültigen Laborergebnisse die wirtschaftliche Relevanz der Funde bestätigen werden.

Ausblick auf das Projektportfolio

Die aktuellen Entwicklungen beim Majuba Hill Projekt unterstreichen das Engagement von Copper One Resources, wirtschaftlich relevante Kupferlagerstätten zu erschließen. Parallel dazu verfolgt das Unternehmen auch andere Projekte, darunter ein zweites Kupferprojekt in British Columbia, das ebenfalls Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Anleger und Interessenten werden weiterhin die Ergebnisse der laufenden Bohrungen und der Laboranalysen verfolgen müssen, um die zukünftige Entwicklung des Unternehmens einzuschätzen.