Cora Schumacher: Ex-Frau von Ralf Schumacher gratuliert Ex-Mann zur Hochzeit

Cora Schumacher, die Ex-Frau von Ralf Schumacher, gratuliert ihrem Ex-Mann in BILD zur Hochzeit. Die Hochzeitssendung von Ralf und Étienne wird am 6. Juni auf Sky ausgestrahlt und wird in einem bekannten Beachclub in Saint-Tropez stattfinden.

Cora Schumacher (49) genießt hier auf einer Instagram-Helfe am Pool. Ihr Profil trägt den Satz „Freiheit ist der Sauerstoff deiner Seele“. Bei BILD äußert sie sich zum anstehenden Hochzeit s-Party-Marathon ihres Ex Im Juli 2024 machte Ralf Schumacher (50) die Beziehung zu seinem Lebensgefährten Étienne Bousquet-Cassagne (36) öffentlich.

Jetzt genießt diese Liebe rund zwei Jahre nach dem Coming-out in einer vom TV begleiteten Hochzeit. Bei BILD spricht Ralfs Ex-Frau Cora Schumacher (49) kurz vor dem Ja-Wort. Cora, die mit Ralf von 2001 bis 2015 verheiratet war, zeigt Größe und gratuliert ihrem Ex-Mann exklusiv in BILD zur Hochzeit. Dabei kann sie sich eine kleine Spitze nicht verkneifen: „Man sagt ja immer: Wahre Liebe findet ihren Weg.

In manchen Fällen dauert es nur ein bisschen länger, bis wirklich jeder an der Rennstrecke weiß, in welche Richtung das Rennen eigentlich geht. Trotzdem alles Gute zur Hochzeit.

“ Ralf Schumacher (50, l. ) und Étienne Bousquet-Cassagne (36) machten im Sommer 2024 ihre Beziehung öffentlich. Für die Doku „Ralf & Étienne: Wir sagen Ja“ ließ sich das Paar nun von TV-Kameras begleiten hinter sich zu lassen, verbrannte sie bereits vergangenes Jahr ihr Hochzeitskleid. Mithilfe einer Therapie verarbeitete sie alles, was sie noch belastet.

Die Hochzeitssendung von Ralf und ÉtienneRalf Schumacher (damals 27) war schon einmal verheiratet. Nach der standesamtlichen Hochzeit im Oktober 2001 trug Cora Schumacher (damals 25) im September 2002 bei der kirchlichen Trauung ein Brautkleid von Escada. Seit 2015 sind die beiden offiziell geschiedenWie BILD exklusiv berichtete, wollen die beiden Männer dieses Wochenende in Südfrankreich heiraten. Beim Sender Sky sind die Szenen dann erst am 6.

Juni zu sehen, alles ist top secret. Bekannt war bisher nur, dassim französischen Küstenort Saint-Tropez an der Côte d’Azur über die Bühne gehen soll. Hier leben Ralf und Étienne, ein gebürtiger Franzose, den Großteil des Jahres. Los geht es am Freitagabend in einem bekannten Beachclub in Saint-Tropez, wo unter freiem Himmel eine Willkommensparty mit mehr als hundert Gästen aus der ganzen Welt stattfinden soll.

Die Trauung selbst wird dann am Samstag auf dem Standesamt in Saint-Tropez vollzogen. Am Abend wird im noblen Jachtklub von Saint-Tropez bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Den Abschluss der Feierlichkeiten bildet dann ein gemeinsamer Brunch am Sonntagmittag im Privathaus vo





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