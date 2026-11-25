CoreWeave-Aktie: Unter dem Ausgabepreis – und die Anleihen rentieren fast 18 %

schlägt jetzt der Anleihemarkt Alarm. Die Anleihe mit Fälligkeit Oktober 2031 notiert nur noch bei 74,23 Cent je Dollar, ihre Rendite ist auf 17,91 % gestiegen.

Die Anleihe mit Fälligkeit Juni 2030 fiel auf ein Rekordtief von 76,55 Cent. Solche Renditen zahlen sonst Unternehmen, bei denen Anleger ernsthaft am Rückzahlen zweifeln. Die Aktie rutscht mit. Um 17:10 Uhr notiert sie bei 37,95 $ und damit erstmals seit April 2025 unter dem Ausgabepreis vom Börsengang.

Also read Anthropic-Aktie fällt unter den Ausgabepreis

Vom Hoch im Mai bei 138,25 $ hat sie 72 % verloren. Wer CoreWeave im Depot hat oder nach dem Absturz über einen Einstieg nachdenkt, sollte wissen, woher der Druck kommt – und wie viel Geld das Unternehmen bis zum nächsten Jahr braucht. InvestingPro gibt es jetzt mit bis zu 60 % Rabatt – schon ab 6,95 € im Monat. Das Angebot gilt nur bis 28.

November, 9 Uhr:. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 168 % auf 3,66 Mrd. $, der Auftragsbestand wuchs auf 132,5 Mrd. $.

Das Problem: Um diese Aufträge abzuarbeiten, muss CoreWeave zuerst Rechenzentren bauen – und das auf Pump. Allein im dritten Quartal investierte CoreWeave 14,5 Mrd. $, aus dem laufenden Geschäft kamen nur rund 2 Mrd. $ herein.

Ende September standen 66,2 Mrd. $ Schulden in der Bilanz, abzüglich der Kasse noch 62,0 Mrd. $. Die Zinsen kosteten in zwölf Monaten 2,4 Mrd.

$. Binnen eines Jahres werden rund 10,6 Mrd. $ fällig, in der Kasse lagen gut 4 Mrd. $.

Advertisement

Advertisement

Den Rest sollen vor allem Anzahlungen von Kunden decken – das Management rechnete für die folgenden drei Monate mit rund 9 Mrd. $. Am Anleihemarkt wachsen die Zweifel, ob die Einnahmen aus dem KI-Boom die Bau- und Finanzierungskosten rechtzeitig decken. Am Montag schoss die Aktie noch um 22,3 % nach oben, nachdem Nvidia Jensen Huang wieder an die Unternehmensspitze geholt hatte.

Seitdem ist das Plus komplett weg: Am Dienstag fielen die Anleihen auf Rekordtiefs, am Mittwoch ging es weiter abwärts. Dazu kommt die Abhängigkeit von wenigen Kunden:Auch die Quartalszahlen haben nur kurz geholfen. Am Tag danach, dem 11. November, sprang die Aktie um 24,7 % auf 60,77 $.

Heute steht sie 37 % tiefer.um 9 %. Seit Jahresbeginn hat CoreWeave 47 % verloren, Oracle sogar 49 %, Nebius 9 %. Bei den Schulden liegen die drei aber weit auseinander. Oracle hat die höchsten Schulden, verdient aber auch deutlich mehr.

Nebius hat kaum Schulden, kostet dafür gemessen am Ebitda ein Vielfaches. CoreWeave hat die Schulden eines Großkonzerns – bei einem Bruchteil des Gewinns. Kurse: 25. November 2026, ca. 17:10 Uhr.

Nettoschulden: CoreWeave und Nebius zum 30. September, Oracle zum 31. August 2026. EV/Ebitda: Unternehmenswert zum Ebitda der letzten zwölf Monate.

Fair Value: Abstand zum Kurs, Stand 25. November 2026. Quelle: InvestingPro. Der Fair Value von InvestingPro liegt bei CoreWeave mit 53,05 $ rund 40 % über dem Kurs.

Bei so hohen Schulden hängt dieser Wert aber stark daran, dass die Finanzierung gelingt. Die Anleihen zeigen, dass der Markt daran gerade zweifelt. Steigt die Rendite der Anleihen eines Unternehmens stark, ist das oft ein früheres Warnsignal als der Aktienkurs. Frag WarrenAI zum Beispiel: „Wie hoch sind bei Gesamtschulden, Nettoschulden und Zinsaufwand, was wird in den nächsten zwölf Monaten fällig, wie viel Geld ist in der Kasse, und wie steht bei Verschuldung und Bewertung im Vergleich zu und da?

“Manchmal wirkt der Chart fast wie eine Glaskugel. Bei CoreWeave lohnt ein Blick zurück zum Börsengang: Die Aktie startete am 28. März 2025 zum Ausgabepreis von 40 $ und schloss am ersten Tag genau dort. Im November wurde diese Marke zur Haltelinie.

Am 5. November drehte die Aktie bei 40,58 $, am 20. November fiel sie bis 39,28 $ und schloss knapp darunter. Heute ist sie mit einem Tagestief von 37,40 $ klar durchgebrochen.

Advertisement

Advertisement

WarrenAI sieht den Bruch als technisch ernst: Der Ausgabepreis wird bei Erholungen nun eher zur Decke als zum Boden. Der Kurs liegt deutlich unter den Durchschnitten der letzten 20, 50 und 200 Tage. Der RSI ist mit rund 36 schwach, aber nicht überverkauft – und er fällt nicht mehr so tief wie der Kurs. Das deutet auf nachlassenden Verkaufsdruck hin, ist aber noch kein Kaufsignal.

Nach unten liegen die nächsten Marken bei 36,00 $ und beim Rekordtief vom April 2025 bei 33,51 $. Erst eine Rückeroberung der Zone um 40 $ würde den Bruch infrage stellen. Den horizontalen Strahl findest du in der linken Leiste unter „Linien“, die KI-Analyse über „AI“ in der rechten Leiste. Im Black Friday Sale gibt es InvestingPro mit bis zu 60 % Rabatt – schon ab 6,95 € im Monat, nur bis 28.

November, 9 Uhr: Anleihen: Kurse und Rendite am 25. November 2026 ; Rekordtiefs am 24. November 2026 . Kurse: Nasdaq, CoreWeave am 25.

November 2026, 17:10 Uhr , Schlusskurs vom 24. November 2026 ; Hoch 138,25 $ am 6. Mai 2026; Ausgabepreis 40,00 $, erster Handelstag 28. März 2025; Rekordtief 33,51 $ am 21.

April 2025; Seit-Jahresbeginn-Werte auf Basis der Schlusskurse vom 31. Dezember 2025. Quartalszahlen: CoreWeave, drittes Quartal 2026, Mitteilung und Telefonkonferenz vom 10. November 2026.

Schulden, Kasse, Zinsaufwand und Investitionen: Stand 30. September 2026, Zinsaufwand für die letzten zwölf Monate; Kundenanteil Microsoft: Geschäftsjahr 2025. WarrenAI-Analyse: 25. November 2026, 17:06 Uhr; Fair Value Stand 25.

November 2026. Chartbild: Tageschart seit dem Börsengang mit horizontalem Strahl beim Ausgabepreis, 25. November 2026, 17:10 Uhr. Preise: Web, 2-Jahres-Abo im Black Friday Sale ; in der App können sie abweichen, ggf. zzgl. MwSt. Vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Dieser Artikel ist keine Anlageberatung.

Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden. Durch den Einsatz von Margin-Trading wird das finanzielle Risiko erhöht. Vor Beginn des Handels mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen ist es wichtig, die damit verbundenen Risiken vollständig zu verstehen.

Es wird empfohlen, sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten zu lassen.weist darauf hin, dass die auf dieser Website bereitgestellten Kurse und Daten möglicherweise nicht in Echtzeit oder vollständig genau sind. Diese Informationen werden nicht unbedingt von Börsen, sondern von Market Makern zur Verfügung gestellt, was bedeutet, dass sie indikativ und nicht für Handelszwecke geeignet sein können.und andere Datenanbieter übernehmen daher keine Verantwortung für Handelsverluste, die durch die Verwendung dieser Daten entstehen können.

Die Nutzung, Speicherung, Vervielfältigung, Anzeige, Änderung, Übertragung oder Verbreitung der auf dieser Website enthaltenen Daten ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Fusion Media und/oder des Datenproviders ist untersagt. Alle Rechte am geistigen Eigentum liegen bei den Anbietern und/oder der Börse, die die Daten auf dieser Website bereitstellen.kann von Werbetreibenden auf der Website aufgrund Ihrer Interaktion mit Anzeigen oder Werbetreibenden vergütet werden.