Corinna Harfouch Verlässt den Berliner Tatort

Nach nur sechs Folgen verlässt Corinna Harfouch den Berliner „Tatort“. Die Schauspielerin erklärte gegenüber der Augsburger Allgemeinen, dass ihr rascher Abschied an ihr fortgeschrittenes Alter gebunden sei. Sie sei der Meinung, dass es absurd wäre, mit 75 Jahren noch als Kommissarin zu fungieren. Nach dem aktuellen Fall „Tatort: Vier Leben“ am 16. Februar 2025 werden nur noch zwei weitere Einsätze mit Kommissarin Susanne Bonard zu sehen sein

2023 trat der Kinostar Corinna Harfouch die Nachfolge von Meret Becker als Ermittlerin im Berliner „ Tatort “ an. Lange wird sie an der Spree jedoch nicht zu sehen sein. Warum wir nach ihrem neuesten Fall, der am Sonntag ausgestrahlt wird, nur noch zwei weitere Einsätze erwarten, verriet die Schauspielerin im Interview.

Mit einer soliden, aber überraschend quotenschwachen Doppelfolge feierte Corinna Harfouch 2023 ihr Debüt als Kommissarin Susanne Bonard im Berliner „Tatort: Nichts als die Wahrheit“. Ein Jahr später folgte mit dem „Tatort: Am Tag der wandernden Seelen“ ihr dritter und weitaus gelungenerer Fall an der Seite von Mark Waschke. Wenn beide an diesem Sonntag, den 16. Februar 2025, im „Tatort: Vier Leben“ erneut aufeinandertreffen, wird Corinna Harfouch bereits die Hälfte ihrer Einsatzzeit hinter sich haben. Gegenüber der Augsburger Allgemeinen äußerte sich die Schauspielerin über ihre kurze Zukunft an der Spree. So sei es von Anfang an geplant gewesen, dass sie insgesamt lediglich sechs Folgen für den rbb dreht und danach das Gastspiel in der Hauptstadt beendet. Als Grund für ihren raschen Abschied gab die mittlerweile 70-Jährige ihr fortgeschrittenes Alter an. Ihrer Meinung nach wäre es absurd, wenn sie mit 75 Jahren immer noch im Einsatz wäre. Damit ist klar, dass auf den „Tatort: Vier Leben“ nur noch zwei Krimis mit Kommissarin Bonard folgen werden. Auf wen wir uns in Zukunft am Sonntag freuen, verrät euch das Video der besten „Tatort“-Teams. Vor ihrer Zeit als Kommissarin: Corinna Harfouch war schon öfter im „Tatort“ zu Gast Corinna Harfouch kann auf eine lange Karriere als Schauspielerin zurückblicken. Sowohl am Theater als auch auf der Kinoleinwand feierte sie in den letzten Jahrzehnten Erfolge. Sie war unter anderem in Filmen wie „Whiskey mit Wodka“ von Andreas Dresen oder „Im Winter ein Jahr“ von Caroline Link zu sehen. Bevor sie die Rolle der Susanne Bonrad annahm, gastierte sie bereits mehrfach im „Tatort“, unter anderem als titelgebende Profikillerin in der Hamburger Episode „Die Ballade von Cenk und Valerie“ aus dem Jahr 2012. Wer weiß, vielleicht wird sie auch nach ihrer Zeit als Berliner Kommissarin wieder in einer Gastrolle im „Tatort“ zu sehen sein. Wenn euch nun das „Tatort“-Fieber gepackt hat, dann testet euer Wissen im Quiz





